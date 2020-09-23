Американское издание выпустило традиционный рейтинг самых значимых персон

Президент РФ Владимир Путин не попал в ТОП100 самых влиятельных людей в мире. Американский журнал Time опубликовал рейтинг за 2020 год. Россиян там нет вообще.

По версии издания, самыми влиятельными фигурами в этом году стали глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В список лидеров-2020 также включены президент США Дональд Трамп и его соперник на ноябрьских выборах Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару.

Путин несколько раз попадал в рейтинг Time. Однако в последний раз издание признавало его человеком, оказывающим влияние на мир, в 2017 году.

В прошлом году Тime поставил на первое место шведскую школьницу Грету Тунберг. В этот раз распределения лидеров по местам не было.