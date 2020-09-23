Материнский капитал увеличится, учителям выплатят надбавки

Президент России Владимир Путин выступил перед сенаторами. Лидер россиян рассказал о том, как власти поддержат граждан.

Материнский капитал

Глава государства объявил о том, что материнский капитал будет индексироваться каждый год. Путин напомнил о том, что с 1 января 2021 г. сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. За первого ребенка дадут484 тысячи рублей.

Помощь нуждающимся семьям

Путин отметил, что необходимо разработать критерии помощи нуждающимся семьям – тем, у кого доход ниже прожиточного минимума. Глава государства считает, что людям с низким доходом необходимо помочь изменить жизнь и преодолеть сложные обстоятельства.

Как отметил президент, зарплаты ниже МРОТ недопустимы, тем более они идут в разрез с положениями Конституции. Поэтому в бюджета должно быть предусмотрено увеличение размера выплат семьям с детьми, когда ежемесячный доход не достиг прожиточного минимума на человека.

Деньги учителям

Путин также подчеркнул, что никаких проблем с выплатам учителям за классное руководство не должно быть. С 1 сентября все педагоги должны получить по пять тыс. рублей.

Ситуация с безработицей

Путин рассказал, что ситуация с безработицей остается напряженной. Он призвал власти помочь россиянам вернутся к нормальному труду, чтобы граждане могли обеспечивать свои семьи. По его словам, одним из главных инструментов для борьбы с бедностью должен стать социальный контракт.

Пенсии

Лидер россиян сообщил, что с 2021-м пенсии проиндексируются на 6,3%, что 1,5 раза выше уровня инфляции, который прогнозируется.

Трансляция шла в "Ютуб" телеканала "360".