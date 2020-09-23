Смешные анекдоты на 24 сентября

Смешные анекдоты на 24 сентября
Фото: Manfred Valentin Ramminger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеСмешные анекдоты на 25 сентября
Зарядиться позитивом на весь день помогут шутки и приколы от "Утро.ру"
  • А вы обратили внимание, что по всем сценариям все иноземные захватчики жаждут уничтожить именно США? Как же они всех достали!


  • Разумеется, результат этой задумки можно назвать позорным провалом, однако я предпочту термин "наработка опыта".


  • Открыта горячая линия по вопросам отопления. Теперь любой может позвонить и узнать, почему линия горячая, а батареи дома холодные.


  • Доктор, у меня проблемы. Мне стало абсолютно все равно на мнение окружающих.
    – Понял. Не могли бы поделиться рецептом?


  • Два хирурга беседуют:
    – Ну, как прошло?

     – Да ничего интересного. Вообще, если делать больному анестезию перед операцией, весь процесс проходит весьма скучно.


  • Объявление:

Ищем красивых, коммуникабельных и инициативных девушек. Платим много. Не работа!

Ранее "Утро.ру" делилось подборкой самых смешных шуток и афоризмов от  мастера острого слова Михаила Жванецкого.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Aleksey Armashev
Ответить
"Мне стало абсолютно все равно на мнение окружающих". Это на каком языке?
1
новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей