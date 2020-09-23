Смешные анекдоты на 24 сентября

Фото: Manfred Valentin Ramminger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

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продолжение Смешные анекдоты на 25 сентября

Зарядиться позитивом на весь день помогут шутки и приколы от "Утро.ру"

А вы обратили внимание, что по всем сценариям все иноземные захватчики жаждут уничтожить именно США? Как же они всех достали!

Разумеется, результат этой задумки можно назвать позорным провалом, однако я предпочту термин "наработка опыта".

Открыта горячая линия по вопросам отопления. Теперь любой может позвонить и узнать, почему линия горячая, а батареи дома холодные.

Доктор, у меня проблемы. Мне стало абсолютно все равно на мнение окружающих.

– Понял. Не могли бы поделиться рецептом?

Два хирурга беседуют:

– Ну, как прошло? – Да ничего интересного. Вообще, если делать больному анестезию перед операцией, весь процесс проходит весьма скучно.

Объявление: Ищем красивых, коммуникабельных и инициативных девушек. Платим много. Не работа! Ранее "Утро.ру" делилось подборкой самых смешных шуток и афоризмов от мастера острого слова Михаила Жванецкого.

