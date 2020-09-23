Посторонние звуки отвлекли от обращения премьера

Неловкая ситуация произошла с Борисом Джонсоном во время его выступления на тему коронавируса. Живот премьер-министра Великобритании громко заурчал, на чем тут же акцентировали внимание журналисты. Видео появилось в СМИ.

Джонсон записал ролик с призывом соблюдать дисциплину, чтобы противостоять опасной инфекции. На фоне стали раздаваться посторонние звуки, которые решили вынести в субтитры.

"Урчит живот",

– появилась надпись, прерывающая монолог Джонсона. Видео опубликовал The Sun в "Твиттер", однако Интернет-пользователи отнеслись к ситуации неоднозначно.

Некоторые стали иронизировать, что издание фокусируется на действительно важных вещах, вместо проблемы COVID-19 в стране. Также в комментариях написали, что желудок начинает издавать подобные звуки, когда человек врет. "Может быть он просто не успел поесть", – добавили посмотревшие ролик.

Boris Johnson's stomach appears to rumble during TV address pic.twitter.com/I6veySwi5d — The Sun (@TheSun) September 23, 2020

Недавно появились слухи о том, что в начале следующего года Борис Джонсон подаст в отставку. Уход с должности якобы связан с проблемами со здоровьем. Напомним, весной британский премьер переболел коронавирусом.