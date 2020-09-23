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Многие хозяйки жалуются не неприятный запах, который ударяет в нос сразу же после открытия холодильника. Иногда просто помыть устройство недостаточно, поэтому на помощь приходят народные советы.
Порядок работ:
Если запах до сих пор остался, воспользуйтесь одним из перечисленных способов.
Это средство избавляет не только от грязи, но и от неприятного запаха. Помойте холодильник содой сразу после того, как вы избавились от основного жира.
Лимонная кислота – еще одно эффективное средство для борьбы с плохим запахом. Намочите тряпку в растворе и протрите все "внутренности" холодильника.
Вам потребуется всего одна чайная ложка уксусной кислоты на все емкость с водой. Промойте холодильник, после чего оставьте его на некоторое время. Это необходимо для того, чтобы уксус выветрился.
Протрите стенки и контейнеры холодильника нашатырным спиртом. Это средство моментально удалит все неприятные запахи. Однако есть один нюанс – после использования нашатыря холодильник нужно проветривать около суток.
Если вы больше не хотите иметь дело с плохим запахом, то в холодильник можно положить абсорбент. В этом вам помогут черный хлеб, лимонная кожура, молотый кофе, активированный уголь или рис, положенные на одну из полок.
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