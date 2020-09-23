В этом вам помогут дешевые и доступные средства

Многие хозяйки жалуются не неприятный запах, который ударяет в нос сразу же после открытия холодильника. Иногда просто помыть устройство недостаточно, поэтому на помощь приходят народные советы.

Порядок работ:

Достаньте из холодильника все продукты и выключите его из сети. Подождите некоторое время, пока холодильник разморозится. Протрите стенки холодильника тряпкой. Промойте все контейнеры под проточной водой. При наличии жира можете использовать средство для мытья посуды.

Если запах до сих пор остался, воспользуйтесь одним из перечисленных способов.

Пищевая сода

Это средство избавляет не только от грязи, но и от неприятного запаха. Помойте холодильник содой сразу после того, как вы избавились от основного жира.

Лимонная кислота

Лимонная кислота – еще одно эффективное средство для борьбы с плохим запахом. Намочите тряпку в растворе и протрите все "внутренности" холодильника.

Уксус

Вам потребуется всего одна чайная ложка уксусной кислоты на все емкость с водой. Промойте холодильник, после чего оставьте его на некоторое время. Это необходимо для того, чтобы уксус выветрился.

Нашатырный спирт

Протрите стенки и контейнеры холодильника нашатырным спиртом. Это средство моментально удалит все неприятные запахи. Однако есть один нюанс – после использования нашатыря холодильник нужно проветривать около суток.

Если вы больше не хотите иметь дело с плохим запахом, то в холодильник можно положить абсорбент. В этом вам помогут черный хлеб, лимонная кожура, молотый кофе, активированный уголь или рис, положенные на одну из полок.

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