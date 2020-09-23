В недалеком будущем чипы будут вживлять прямо при рождении

Чипирование в будущем может стать основанием для приема на работу, о чем свидетельствуют данные опросов среди работодателей. Значительная часть руководителей западных компаний считает, что подкожные чипы помогут увеличить производительность труда. Однако в данном вопросе не все так просто. Новые технологии не должны ограничивать свободу личности, уверен бизнесмен, владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев.

Вне всяких сомнений, прогресс облегчает не только повседневную жизнь человека, но и приходит на помощь, скажем, в такие сферы, как медицина, где ранее врачи без современных технологий лишь могли развести руками перед пациентом.

Своим опытом делится глава совета директоров компании Mr.Doors Максим Валецкий, у которого около 15 лет назад наступил период возрастной дальнозоркости.

"Я пошел и без медицинских показаний вставил себе искусственные хрусталики. Я безумно доволен, моя эффективность поднялась", – пояснил он.

По мнению бизнесмена, такая процедура ничем не отличается от чипов, в применении которых он не видит ничего плохого.

"Я заменил себе некую запчасть на искусственную и тем самым повысил свою эффективность", – убежден Валецкий.

Отметим, что в западных странах к чипизации относятся несколько спокойнее, чем в России. Согласно опросу компании Citrix, 80% американских и европейских работодателей считают, что подкожные чипы повышают эффективность труда, а значит являются благом для бизнеса.

По словам гендиректора агентства PRT Edelman Глеба Сахрая, в будущем граждане самостоятельно будут принимать решение о своей "модернизации". Он уверен, что люди с большим удовольствием начнут вшивать себе чипы.

"Чтобы иметь возможность соответствовать более высоким скиллам, зарабатывать больше денег и так далее", – отметил Сахрай.

В настоящее время многие компании разрабатывают мозговые импланты, хотя в массовом порядке почти ничего не производится. Но вот медицина является одной из наиболее перспективных отраслей использования чипов. И это не предел, считает владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев.

Он подчеркнул, что несмотря на преимущества, которые дают человечеству эволюционные разработки, необходимо помнить и об этической стороне вопроса.

"Если новые технологии начнут ограничивать свободу личности, они работать не будут", – цитирует "Коммерсант" Романа Авдеева.

Бизнесмен выразил мнение, что все равно будущее за высокими технологиями, а с помощью чипов можно создать много интересных вещей. Главное – найти приемлемый баланс между технологиями и этикой.

Нужно признать, что уже в недалеком будущем тема чипирования примет актуальный характер. Уже скоро чипы будут вживлять при рождении человека. Такой прогноз дал глава правления компании "НДВ-Групп" Александр Хрусталев. Он уверен, что мир движется курсом именно в этом направлении.

