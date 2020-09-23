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Таксист из Курска стал свидетелем шокирующего инцидента. На его глазах женщина начала издеваться над собственным сыном. Сцена жестокого обращения записали на видео – у мужчины на всякий случай стояла камера в салоне.
На видео видно, как женщина поднимает на ребенка руку и кричит на него матом. Также в адрес мальчика сыплются многочисленные оскорбления. Когда он замешкался при посадке в машину, неадекватная женщина со всей силы ударила его.
"Быстрей!" – закричала она.
Увидев, что сын плачет, мать выпалила: "Нытика-ублюдка родила".
Она также заявила, что ждет не дождется момента, когда ребенок вырастет и съедет от нее.
По дороге женщина заглянула в пакет, который ранее передал ей маленький сын. Она обнаружила, что один из документов отсутствует, и набросилась на мальчика с новым приливом ярости.
"Я тебя сейчас забью в этой машине" – заявила женщина.
Она приказала водителю разворачиваться и ехать обратно к дому.
Сообщается, что данное видео дошло до Следственного комитета города Курска. Следователи собираются найти женщину и установить все обстоятельства случившегося. После проверки сотрудники правоохранительных органов примут решение о возбуждении дела против агрессивной матери.
Также запись жестокого обращения с мальчиком попала в руки уполномоченному по правам ребенка, передает "Пятый канал".
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