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В Домодедове двое туристов заблудились в подземной системе Никитских шахт 21 сентября. Их удалось вывести подмосковным спасателям. Подробностями поделились сотрудники бригады.
Два человека потерялись в пещере, не дождавшись гида. В итоге они плутали в лабиринте целую ночь, пока их не нашли спасатели.
Сотрудники ГКУ МО "Мособложспас" дважды спускались в шахты, осматривая все проходы многоярусной пещеры. Через три часа поисков заблудившиеся в заброшенной каменоломне были найдены.
От медицинской помощи туристы отказались. По их словам, чувствовали они себя хорошо, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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