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Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама указал в "Твиттер" свой номер телефона. Он попросил американцев поделиться мыслями относительно предстоящих президентских выборов.
"Если вы из США, напишите мне на номер 773-365-9687" – попросил политик.
Обама поинтересовался, как дела у жителей Америки и планируют ли они голосовать в этом году.
All right, let's try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.— Barack Obama (@BarackObama) September 23, 2020
I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG
Бывший глава Белого дома отметил, что он периодически будет выходить на связь и так же рассказывать о своих планах на выборы в США.
Некоторые пользователи Сети отметили, что скучают по Бараку Обаме, и предложили ему снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.
"Сделайте это для Америки" – написал один из комментаторов.
Напомним, Барак Обама являлся президентом США с 2009 по 2017 годы. Он пробыл на этом посту два срока.
Выборы президента США запланированы на третье ноября. В ряде штатов уже началось досрочное голосование. Главными соперниками являются нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Ранее стало известно, что Америка обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. США ввели санкции против троих россиян, которые якобы причастны к хакерским атакам. Также в черный список попали несколько российских компаний.
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