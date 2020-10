Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама указал в "Твиттер" свой номер телефона. Он попросил американцев поделиться мыслями относительно предстоящих президентских выборов.

"Если вы из США, напишите мне на номер 773-365-9687" – попросил политик.

Обама поинтересовался, как дела у жителей Америки и планируют ли они голосовать в этом году.

All right, let's try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.



I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG