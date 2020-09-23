Политик опубликовал новый пост в соцсетях

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама указал в "Твиттер" свой номер телефона. Он попросил американцев поделиться мыслями относительно предстоящих президентских выборов.

"Если вы из США, напишите мне на номер 773-365-9687" – попросил политик.

Обама поинтересовался, как дела у жителей Америки и планируют ли они голосовать в этом году.

All right, let's try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.



I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG — Barack Obama (@BarackObama) September 23, 2020

Бывший глава Белого дома отметил, что он периодически будет выходить на связь и так же рассказывать о своих планах на выборы в США.

Некоторые пользователи Сети отметили, что скучают по Бараку Обаме, и предложили ему снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

"Сделайте это для Америки" – написал один из комментаторов.

Напомним, Барак Обама являлся президентом США с 2009 по 2017 годы. Он пробыл на этом посту два срока.

Выборы президента США запланированы на третье ноября. В ряде штатов уже началось досрочное голосование. Главными соперниками являются нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Ранее стало известно, что Америка обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. США ввели санкции против троих россиян, которые якобы причастны к хакерским атакам. Также в черный список попали несколько российских компаний.