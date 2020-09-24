"Дрянь": Лукашенко обругал митингующих белорусов

"Дрянь": Лукашенко обругал митингующих белорусов
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеЕще две страны выступили против инаугурации Лукашенко
Президент Белоруссии обратился к военным с пламенной речью, в которой употребил грубое слово

Александр Лукашенко выступил перед защитниками страны. Он похвалил их, а протестующих обозвал. Видео его пламенной речи опубликовала в своем телеграм-канале российская телеведущая Ольга Скабеева.

Президент сказал, что военные были среди тех, кто остановил на улицах белорусской столицы "эту дрянь". После чего поблагодарил ребят в погонах и заверил, что страна их не забудет. Под видео телеведущая поинтересовалась, кого так грубо обозвал глава Республики.

Эмоциональная речь была произнесена накануне, 23 сентября, когда состоялось официальное вступление Лукашенко в должность президента. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости, но не так, как обычно, ее даже назвали "тайной", ведь сообщений о ней не было.

Во время инаугурации к месту ее проведения была стянута спецтехника. На улицах вспыхнули протесты. Силовики применили водометы и слезоточивый газ. Десятки участников акций были задержаны, напоминает URA.RU.

Белорусская оппозиция и несколько европейских стран не признали Лукашенко легитимным президентом. И заявили, что инаугурация – фарс.

Полина ДОРОЖКИНА

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Валерий Камаев
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"А кого он дрянью назвал?!" : ДРЯНЬ - примерно 400 тысяч майданутых отморозков, вообразивших себя шляхтой, нагло называющих себя Народом и пытающихся узурпировать власть и навязать своё мнение ДЕВЯТИ МИЛЛИОНАМ БЕЛАРУСОВ...
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