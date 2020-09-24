Многие россияне в следующем месяце столкнутся с сокращением пособий и льгот

С 1 октября 2020 г. в России вступают в силу новые правила, которые коснутся миллионов граждан. Про многие грядущие изменения было известно заранее, но все равно они кажутся неприятным сюрпризом.

Выплаты пенсионерам с 1 октября будут перечисляться исключительно на карту "Мир". Это же относится ко всем другим социальным пособиям, в том числе по беременности и родам. Кто еще не успел оформить карту, должен поторопиться, чтобы не остаться через неделю без денег.

Родителям, не получившим единовременные пособия на детей, которые выделило государство в связи с эпидемией коронавируса, тоже следует поспешить. С 1 октября прием заявлений прекращается. Те, кто еще не оформлял заявку, может успеть получить все выплаты разом – по 5 тыс. руб. на детей до трех лет, по 10 тыс.руб. на детей до 16 лет и по 10 тыс.руб. на детей от 3 до 16 лет.

С 1 октября прекращается выплата специальных пособий безработным и индивидуальным предпринимателям, потерявшим бизнес из-за пандемии после 1 марта 2020 года. Одновременно отменяется временная региональная компенсация безработным, если она была установлена в период с апреля по сентябрь текущего года.

Отменяется с 1 октября и льгота для арендаторов, введенная на фоне COVID-19: теперь они не смогут отказаться от занимаемого помещения без штрафных санкций, предусмотренных в договоре.

С 1 октября возобновляется действие старых правил оформления субсидий за коммунальные услуги – они вновь будут устанавливаться на полгода, для продления придется доказывать свое право на льготу. Аналогичные правила будут работать и для тех, кому нужно подтверждать инвалидность.

С 1 октября прекращает действовать разрешение на покупку полиса ОСАГО без диагностической карты автомобиля. Водителям придется снова проходить техосмотр перед оформлением страховки.

Правила выдачи водительских удостоверений будут новыми. С 1 октября для большинства категорий отменяется экзамен по вождению на площадке. Выпускники автошкол, чтобы получить права, должны сдать теоретический экзамен и в течение полугода после этого сдать вождение по городу. Завалившим "город" через 6 месяцев придется снова сдавать теорию.

С 1 октября повышается максимальный размер застрахованного банковского вклада. Граждане, на счетах которых появятся деньги от продажи недвижимости, получения наследства или гранта, смогут претендовать на возмещение до 10 млн рублей.

С 1 октября в России вводится обязательная маркировка духов и туалетной воды, а также фотоаппаратов и вспышек для съемки.

О повышении зарплат с 1 октября "Утро.ру" писало ранее.