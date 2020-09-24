Новые правила получения пособий, водительских прав и пенсий: что изменится с 1 октября

Новые правила получения пособий, водительских прав и пенсий: что изменится с 1 октября
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
продолжениеНазвано условие роста пенсий на треть
Многие россияне в следующем месяце столкнутся с сокращением пособий и льгот

С 1 октября 2020 г. в России вступают в силу новые правила, которые коснутся миллионов граждан. Про многие грядущие изменения было известно заранее, но все равно они кажутся неприятным сюрпризом.

Выплаты пенсионерам с 1 октября будут перечисляться исключительно на карту "Мир". Это же относится ко всем другим социальным пособиям, в том числе по беременности и родам. Кто еще не успел оформить карту, должен поторопиться, чтобы не остаться через неделю без денег.

Родителям, не получившим единовременные пособия на детей, которые выделило государство в связи с эпидемией коронавируса, тоже следует поспешить. С 1 октября прием заявлений прекращается. Те, кто еще не оформлял заявку, может успеть получить все выплаты разом – по 5 тыс. руб. на детей до трех лет, по 10 тыс.руб. на детей до 16 лет и по 10 тыс.руб. на детей от 3 до 16 лет.

С 1 октября прекращается выплата специальных пособий безработным и индивидуальным предпринимателям, потерявшим бизнес из-за пандемии после 1 марта 2020 года. Одновременно отменяется временная региональная компенсация безработным, если она была установлена в период с апреля по сентябрь текущего года.

Отменяется с 1 октября и льгота для арендаторов, введенная на фоне COVID-19: теперь они не смогут отказаться от занимаемого помещения без штрафных санкций, предусмотренных в договоре.

С 1 октября возобновляется действие старых правил оформления субсидий за коммунальные услуги – они вновь будут устанавливаться на полгода, для продления придется доказывать свое право на льготу. Аналогичные правила будут работать и для тех, кому нужно подтверждать инвалидность.

С 1 октября прекращает действовать разрешение на покупку полиса ОСАГО без диагностической карты автомобиля. Водителям придется снова проходить техосмотр перед оформлением страховки.

Правила выдачи водительских удостоверений будут новыми. С 1 октября для большинства категорий отменяется экзамен по вождению на площадке. Выпускники автошкол, чтобы получить права, должны сдать теоретический экзамен и в течение полугода после этого сдать вождение по городу. Завалившим "город" через 6 месяцев придется снова сдавать теорию.

С 1 октября повышается максимальный размер застрахованного банковского вклада. Граждане, на счетах которых появятся деньги от продажи недвижимости, получения наследства или гранта, смогут претендовать на возмещение до 10 млн рублей.

С 1 октября в России вводится обязательная маркировка духов и туалетной воды, а также фотоаппаратов и вспышек для съемки.

О повышении зарплат с 1 октября "Утро.ру" писало ранее.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей