Россияне массово переезжают жить в Сочи

Россияне массово переезжают жить в Сочи
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеПутин высказался о жестких ограничениях из-за COVID-19
Карантинные меры из-за пандемии коронавируса заставили граждан страны подумать о переезде к морю на ПМЖ

Россияне бросились скупать жилье в Сочи. При этом большую часть недвижимости приобретают семьи с детьми. Они уже заключают сделки на почти 60% квартир, домов и апартаментов в приморском городе.

В приоритете – жилье в Олимпийском парке. При этом к расположению новой недвижимости есть главное требование. Место ее расположения должно находиться от школы не дальше, чем за 15 – 20 минут езды на машине.

На сегодняшний день 70% учащимися образовательных учреждений Олимпийского парка являются "дети из других регионов РФ", сказано в материалах Golden Brown Group, которые приводит "Лента.ру".

Число покупателей жилья в Сочи из северных городов страны, к примеру, Омска, а также клиентов из Екатеринбурга, стало заметно больше, отметили специалисты компании. По их данным, семьи с детьми массово приобретают в приморском городе жилье площадью 100 с лишним квадратных метров. Не меньший спрос и у домов стоимостью в 50 – 60 млн рублей

Если ситуация с пандемией коронавируса в мире не улучшится до конца нынешнего года, желание россиян приобрести недвижимость в Сочи только вырастет.

Между тем жилье в курортном городе интересует не только россиян. Не менее активно его скупают и иностранцы, среди которых лидируют украинцы. Они уже стали собственниками 29% всех продаваемых квартир.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей