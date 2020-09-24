Карантинные меры из-за пандемии коронавируса заставили граждан страны подумать о переезде к морю на ПМЖ

Россияне бросились скупать жилье в Сочи. При этом большую часть недвижимости приобретают семьи с детьми. Они уже заключают сделки на почти 60% квартир, домов и апартаментов в приморском городе.

В приоритете – жилье в Олимпийском парке. При этом к расположению новой недвижимости есть главное требование. Место ее расположения должно находиться от школы не дальше, чем за 15 – 20 минут езды на машине.

На сегодняшний день 70% учащимися образовательных учреждений Олимпийского парка являются "дети из других регионов РФ", сказано в материалах Golden Brown Group, которые приводит "Лента.ру".

Число покупателей жилья в Сочи из северных городов страны, к примеру, Омска, а также клиентов из Екатеринбурга, стало заметно больше, отметили специалисты компании. По их данным, семьи с детьми массово приобретают в приморском городе жилье площадью 100 с лишним квадратных метров. Не меньший спрос и у домов стоимостью в 50 – 60 млн рублей

Если ситуация с пандемией коронавируса в мире не улучшится до конца нынешнего года, желание россиян приобрести недвижимость в Сочи только вырастет.

Между тем жилье в курортном городе интересует не только россиян. Не менее активно его скупают и иностранцы, среди которых лидируют украинцы. Они уже стали собственниками 29% всех продаваемых квартир.