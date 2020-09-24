Сколько калорий можно сжечь при уборке: тренировка с пылесосом и тряпкой

Сколько калорий можно сжечь при уборке: тренировка с пылесосом и тряпкой
Фото:imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
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Выполнение домашних дел с элементами спорта поможет подтянуть фигуру

Прибираться дома любят далеко не все хозяйки. Приятным это занятие не назовешь, хотя и отлынивать от него долго не получится: чистота – залог здоровья, да и развал в квартире расстраивает еще больше, чем уборка. Однако, если взглянуть на это действо с другой стороны, найдется весомый плюс. Время, потраченное на приведение дома в порядок, можно совместить с отличной тренировкой и сжиганием калорий.

Мытье посуды

Во время этого рутинного занятия можно неплохо размяться. Руки будут работать и так – ими придется намывать тарелки. А вот если подключить к процессу и ноги, результат со временем будет заметен. Итак, ноги нужно разместить на ширине плеч. Теперь поднимаемся на носочки и задерживаемся в этой позиции секунд 10. Делаем по 10 подходов. А еще в процессе мытья можно устроить легкие танцы. Так за полчаса вы сожжете порядка 50 калорий.

Вытирание пыли

Интенсивное избавление поверхностей от пыли поможет хозяйке сбросить лишний вес. Здесь работают и пресс, и руки, и спина. Для того чтобы повысить эффективность тренировки (да и самой уборки), почаще ходите промывать тряпку. Во время отжима ткани нужно усилить интенсивность – будут проработаны мышцы груди. А вот внизу пыль можно вытирать в приседе – ягодицы получат хорошую нагрузку. Так можно сжечь порядка 120 калорий за час.

Глажка

В это повседневное занятие также можно добавить приседания. Корзинку с бельем для глажки оставьте на полу и каждый раз приседайте, чтобы достать новую вещь. А еще можно гладить, стоя то на правой, то на левой ноге – тут еще и координацию удастся подтянуть.

Уборка пола

Движение шланга от пылесоса назад и вперед дает нагрузку на пресс. Этот процесс можно сопроводить глубокими выпадами – так со временем подтянутся мышцы бедер. Труднодоступные места убирайте в приседе. За час таким образом будут сожжены около 200 калорий.

Перед любой дополнительной физической нагрузкой проконсультируетесь с врачом.

Ранее "Утро.ру" делилось упражнениями от боли в суставах. Простая гимнастика по несколько минут в день укрепит тело.

Ольга ФЕДОРОВА

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