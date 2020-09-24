Нур-Султан придерживается реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство

Казахстан отменил смертную казнь. Страна стала участником соответствующего международного протокола.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров поставил свою подпись во Втором факультативном протоколе к Международному пакту о гражданских и политических правах, передает "Sputnik Казахстан".

О том, что страна готовится пойти на такой важный шаг, ранее сказал лидер Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане с 2003-го действует мораторий на такое наказание, при этом теоретически спустя год после его окончания может быть приведена в исполнение смертная казнь. Вместо нее используется пожизненное лишение свободы, напоминает телеканал "360".