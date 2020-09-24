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"Символичным совпадением" назвали в Японии асфальтирование дорог на Шикотане сразу после досрочной отставки премьера Синдзо Абэ. Принадлежность этого острова Токио пытается оспорить у Москвы. Как пишет японская пресса, раньше инфраструктура Шикотана значительно отставала от других островов, но сейчас Россия активно взялась за этот вопрос.
Год назад в поселке Крабозаводский был открыт самый большой в России рыбоперерабатывающий завод. Сейчас началось строительство 10-километровой дороги, которая соединит разбросанные по острову поселки.
"Едва премьер Абэ, вкладывавший много энергии в поиск путей решения территориальной проблемы, ушел в отставку, (…) как началась резкая русификация северных территорий", – делает вывод Yahoo News Japan.
Читатели издания считают
такой ход со стороны Москвы вполне оправданным:
"Развивая инфраструктуру на "северных территориях", российское правительство пытается добиться расположения местного населения", – цитирует ИноСМИ пользователя ahk.
"Абэ говорил о совместной хозяйственно-экономической деятельности, а получилось так, что Россия и сама в состоянии все делать на островах", – отмечает qqw.
"Суверенитет над островами нам уже не вернуть", – признает tkz.
"Объясните, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему раньше не развивался гибкий диалог с Россией?", - возмущается nanigeni, соглашаясь с мнением, что Курильских островов Японии уже не видать.
Ранее японцы накинулись с упреками на нового премьера Ёсихидэ Сугу, который еще не начал переговоры с Россией по Курильским островам.
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