Строительство дорог на Курилах заставило японцев смириться с потерей островов

Строительство дорог на Курилах заставило японцев смириться с потерей островов
Фото:Sergey Frolov/Danita Delimont/www.globallookpress.com
продолжениеПомешало лишь одно: Абэ рассказал о срыве мирного договора с Россией
Деньги оказались весомым аргументом для жителей Страны восходящего солнца

"Символичным совпадением" назвали в Японии асфальтирование дорог на Шикотане сразу после досрочной отставки премьера Синдзо Абэ. Принадлежность этого острова Токио пытается оспорить у Москвы. Как пишет японская пресса, раньше инфраструктура Шикотана значительно отставала от других островов, но сейчас Россия активно взялась за этот вопрос.

Год назад в поселке Крабозаводский был открыт самый большой в России рыбоперерабатывающий завод. Сейчас началось строительство 10-километровой дороги, которая соединит разбросанные по острову поселки.

"Едва премьер Абэ, вкладывавший много энергии в поиск путей решения территориальной проблемы, ушел в отставку, (…) как началась резкая русификация северных территорий", – делает вывод Yahoo News Japan.

Читатели издания считают такой ход со стороны Москвы вполне оправданным:

"Развивая инфраструктуру на "северных территориях", российское правительство пытается добиться расположения местного населения", – цитирует ИноСМИ пользователя ahk.

"Абэ говорил о совместной хозяйственно-экономической деятельности, а получилось так, что Россия и сама в состоянии все делать на островах", – отмечает qqw.

"Суверенитет над островами нам уже не вернуть", – признает tkz.

"Объясните, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему раньше не развивался гибкий диалог с Россией?", - возмущается nanigeni, соглашаясь с мнением, что Курильских островов Японии уже не видать.

Ранее японцы накинулись с упреками на нового премьера Ёсихидэ Сугу, который еще не начал переговоры с Россией по Курильским островам.

Фоторепортаж
"Осваиваются потихоньку": японцы едут на Курилы
Фото: flickr.com/kvoloshin Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС
Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото:Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Максим Федоров/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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