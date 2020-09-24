Деньги оказались весомым аргументом для жителей Страны восходящего солнца

"Символичным совпадением" назвали в Японии асфальтирование дорог на Шикотане сразу после досрочной отставки премьера Синдзо Абэ. Принадлежность этого острова Токио пытается оспорить у Москвы. Как пишет японская пресса, раньше инфраструктура Шикотана значительно отставала от других островов, но сейчас Россия активно взялась за этот вопрос.

Год назад в поселке Крабозаводский был открыт самый большой в России рыбоперерабатывающий завод. Сейчас началось строительство 10-километровой дороги, которая соединит разбросанные по острову поселки.

"Едва премьер Абэ, вкладывавший много энергии в поиск путей решения территориальной проблемы, ушел в отставку, (…) как началась резкая русификация северных территорий", – делает вывод Yahoo News Japan.

Читатели издания считают такой ход со стороны Москвы вполне оправданным:



"Развивая инфраструктуру на "северных территориях", российское правительство пытается добиться расположения местного населения", – цитирует ИноСМИ пользователя ahk.

"Абэ говорил о совместной хозяйственно-экономической деятельности, а получилось так, что Россия и сама в состоянии все делать на островах", – отмечает qqw.

"Суверенитет над островами нам уже не вернуть", – признает tkz.

"Объясните, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему раньше не развивался гибкий диалог с Россией?", - возмущается nanigeni, соглашаясь с мнением, что Курильских островов Японии уже не видать.

Ранее японцы накинулись с упреками на нового премьера Ёсихидэ Сугу, который еще не начал переговоры с Россией по Курильским островам.