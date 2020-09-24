Вакцина как оружие: пандемия COVID-19 открывает новые перспективы биологической войны

Вакцина как оружие: пандемия COVID-19 открывает новые перспективы биологической войны
Фото: Paolo Lazzeroni/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия готовится возобновить авиасообщение с еще одной страной
Коронавирус показал, как могут действовать захватчики будущего

Россия стала первой страной, создавшей и применившей вакцину от COVID-19. Страна уже ведет переговоры о поставках препарата за рубеж, а президент РФ Владимир Путин, выступая на Генассамблее Организации Объединенных Наций, предложил бесплатно сделать прививки сотрудникам ООН.

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вместе с тем, Путин призвал усилить контроль за распространением вооружения в мире, особо упомянув биологическое оружие. Учитывая, что военно-биологические лаборатории США подобрались к самым границам России, это не может не беспокоить Москву.

Крупный скандал в связи с деятельностью американских ученых-вирусологов за пределами США разгорелся в 2018 году. Бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе провел расследование странных смертей десятков человек и обнаружил нечто общее – все они прошли вакцинацию в Научно-исследовательском центре общественного здоровья им. Лугара, открытом американцами неподалеку от Тбилиси.

Как стало известно позже из конфиденциальной переписки властей Грузии, которую слили в интернет хакеры, людям ставили вакцину от гепатита С американской фармацевтической компании Gilead Sciences, принадлежащей бывшему министру обороны США Дональду Рамсфельду. По версии американцев, 249 жителей Грузии умерли из-за того, что им ввели препарат с истекшим сроком годности. Но эксперты подозревают, что на грузинах просто испытывали новое средство.

Впрочем, печальный опыт грузин ничему не научил. Как следует из попавшей в сеть переписки министра здравоохранения Грузии Екатерины Тихарадзе с компаниией Gilead,  сейчас испытывается препарат от коронавируса.

Американские фармацевты и раньше предпочитали ставить опыты на людях подальше от своих границ. В 1946 году их жертвами стали более 700 граждан Гватемалы, которых специально заражали венерическими заболеваниями, а потом пробовали на них разные лекарства. Это признал бывший президент США Барак Обама.

Известно, что подобные опыты проводились и позже. Предложенное США средство для поголовной вакцинации от полиомиелита в Африке вызвало массовую смертность среди детей в регионе и привело к тому, что заболевание распространилось в Пакистан, Афганистан, Иран, Индии и даже Украину. Это признали уже в ВОЗ.

Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Тем не менее американские биолаборатории прочно обосновались в разных странах мира. Причем, сейчас Штаты интересует не африканский континент, а соседние с Россией страны. В Грузии и на Украине американские биологи имеют дипломатический иммунитет, на территорию лабораторий не могут войти местные правоохранители. Сейчас в эту сеть втягиваются Азербайджан и Армения.

Согласно попавшей в Сеть засекреченной информации, в лабораториях на постсоветском пространстве американские ученые изучают и модифицируют возбудителей болезней, которые можно использовать как биологическое оружие, – сибирскую язву, туляремию, бруцеллу, чумную палочку и др., пишут "Новые известия". При этом Пентагон выделяет на разработки в области биологии миллиарды долларов.

Минобороны РФ еще в 2018 г. обратило внимание на расследование грузинского министра Гиоргадзе, изучило информацию и сделало доклад для иностранных атташе, в котором предупредило, что американские военные разрабатывают биологическое оружие, то есть готовятся к войне нового типа. При этом в Штатах изучают возможность доставки заразы не только с помощью грызунов или летучих мышей. Там уже запатентовано новое стрелковое оружие и беспилотники, которые могут доставлять зараженных клещей и разносить вредоносные споры на десятки километров.

Тем, кто не внял тогда предупреждениям России, стоит посмотреть на нынешнюю ситуацию с COVID-19. Ученые уже убедились, что быстро остановить распространение заразы не удастся. Пока будет создана вакцина, успеют погибнуть сотни тысяч людей. А если представить, что инфекция распространяется специально и  у распространителя уже есть готовый препарат от болезни? Тогда исход биологической войны становится предопределен.  

Когда-то мультимиллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс сделал смелое заявление, что население планеты вполне реально сократить на 10-15%, "поработав" над биотехнологиями. Чтобы это не стало реальностью, нужно брать под совместный международный контроль все биологические разработки и не допускать новой гонки вооружений – биологических.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей