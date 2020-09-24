Как сохранить лук и чеснок до следующего урожая: основные правила

Как сохранить лук и чеснок до следующего урожая: основные правила
Фото: imagebroker/Fred Proksch/www.globallookpress.com
продолжениеВырастет большой и сочный: почему надо сажать лук в зиму
В особых условиях хранения нуждается посадочный материал

Лук и чеснок нельзя назвать прихотливыми в уходе растениями, однако есть свои секреты, которые позволят сохранить урожай до весны, а также избежать гниения и прорастания. 

Первое правило 

Очень важно собрать урожай в нужное время. Убирать лук и чеснок с грядок нужно тогда, когда засыхает ботва. Если собрать растения раньше, тогда есть риск, что урожай начнет гнить и портиться из-за того, что шейка не вызрела до конца. 

Собирать урожай лучше в сухую погоду, а если стоит дождливая погода, над грядкой нужно смастерить "крышу" из пленки. 

Второе правило 

После сбора лук и чеснок следует просушить в течение 8-10 дней. От этого этапа во многом зависит, сколько будут храниться растения. Лучше всего просушивать урожай на солнце или в проветриваемом помещении. Для "сушки" растений подойдет застекленный балкон, деревянная коробка или дачная веранда. Также можно добавить древесные опилки, которые впитают лишнюю влагу. 

Хранить лук и чеснок лучше в прохладном помещении, где влажность не превышает 80%. 

Третье правило 

Для того, чтобы урожай точно сохранился, можно превратить лук и чеснок в своеобразный полуфабрикат. Растения следует почистить, залить растительным маслом и после добавлять в блюда во время приготовления. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сохранить свежую морковь на зиму в домашних условиях. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Дубофф
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всего одно условие. Обжечь корни на головках чеснока и он больше не прорастет
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