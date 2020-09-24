Смешные анекдоты на 25 сентября

Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
627 новости
В конце рабочей недели, полезно шутить и смеяться. Победить накопившуюся усталость помогут шутки, собранные в "Утро.ру".
– Я видел в России очень бедных людей. Кольца у них на пальцах были нарисованы.
– Это ничего, что китаец. Был бы человек хороший.
– Сегодня наши дети играли во врачей...
Мужчина в ответ:
– В их возрасте растет интерес к противоположному полу.
– Да, но ваш сын представил себя хирургом и вырезал моей малышке аппендицит.
– Вот бы улететь в космос, – мечтательно произнес супруг.
Ранее "Утро.ру" знакомило читателей с лучшими шутками звезд "Аншлага".
Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики