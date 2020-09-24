Смешные анекдоты на 25 сентября

Смешные анекдоты на 25 сентября
Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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С приколами от "Утро.ру" пятница начнется весело

В конце рабочей недели, полезно шутить и смеяться. Победить накопившуюся усталость помогут шутки, собранные в "Утро.ру".

  • При встрече одна подружка спрашивает у другой, что у той с лицом. Ей следует ответ:
    – Муж избил.
    – Но он ведь уехал
    – И я так думала. 
  • Один иностранец, вернувшись из путешествия по нашей стране, рассказал соотечественникам:

– Я видел в России очень бедных людей. Кольца у них на пальцах были нарисованы.

  • Отдыхающая у моря дочь написала в письме матери, что все время посвящает пинг-понгу. В ответном послании родительница сообщила:

– Это ничего, что китаец. Был бы человек хороший. 

  • Мама девочки звонит по телефону. На другом конце провода – папа друга ее дочери. Женщина говорит:

– Сегодня наши дети играли во врачей...

Мужчина в ответ:

– В их возрасте растет интерес к противоположному полу.

– Да, но ваш сын представил себя хирургом и вырезал моей малышке аппендицит.

  • Жена сказала мужу, что у них скоро будет ребенок.

– Вот бы улететь в космос, – мечтательно произнес супруг. 

Ранее "Утро.ру" знакомило читателей с лучшими шутками звезд "Аншлага".

Полина ДОРОЖКИНА

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