Смешные анекдоты на 25 сентября

С приколами от "Утро.ру" пятница начнется весело

В конце рабочей недели, полезно шутить и смеяться. Победить накопившуюся усталость помогут шутки, собранные в "Утро.ру".

При встрече одна подружка спрашивает у другой, что у той с лицом. Ей следует ответ:

– Муж избил.

– Но он ведь уехал

– И я так думала.



– Муж избил. – Но он ведь уехал – И я так думала. Один иностранец, вернувшись из путешествия по нашей стране, рассказал соотечественникам:

– Я видел в России очень бедных людей. Кольца у них на пальцах были нарисованы.

Отдыхающая у моря дочь написала в письме матери, что все время посвящает пинг-понгу. В ответном послании родительница сообщила:

– Это ничего, что китаец. Был бы человек хороший.

Мама девочки звонит по телефону. На другом конце провода – папа друга ее дочери. Женщина говорит:

– Сегодня наши дети играли во врачей...

Мужчина в ответ:

– В их возрасте растет интерес к противоположному полу.

– Да, но ваш сын представил себя хирургом и вырезал моей малышке аппендицит.

Жена сказала мужу, что у них скоро будет ребенок.

– Вот бы улететь в космос, – мечтательно произнес супруг.

Ранее "Утро.ру" знакомило читателей с лучшими шутками звезд "Аншлага".