Обряды, традиции и поверья – в материале "Утро.ру"

Праздники в октябре 2020 года по народному календарю: как наши предки определяли погоду по приметам, какие дни считались благоприятными, а какие – дурными? Рассказываем о традициях и суевериях на Руси.

1 октября – Арина Шиповница

На Руси в этот день обычно занимались сбором шиповника. Его плоды издревле славились своими полезными свойствами. Предки сушили его на зиму, а также готовили из шиповника, мармелад, кисель и другие напитки, чтобы укрепить здоровье и не болеть, когда придет стужа.

2 октября – Пчелиная девятина

Второй день второго осеннего месяца в народном календаре значится, как праздник пчеловодов, или пчельников. Начиная с этого момента у них было девять дней, чтобы подготовить ульи к наступающим суровым морозам. На Руси было принято также в этот период обязательно есть мед.

3 октября – Астафий Ветряк

Этот день считался праздником мельников. Хозяйки же 3 октября солили позднюю капусту на зиму. Считалось, что кочаны, которые оставались на грядке при морозах, становятся особенно вкусными.

4 октября – Кондрат да Ипат

На Руси эта дата была особенной. В день Кондрата да Ипата обязательно занимались земледелием. Сидеть без дела было дурной приметой: не поработаешь – не разбогатеешь.

5 октября – Листопадная

Именно в это время наступала настоящая осень, считали на Руси. В октябре сильный ветер срывает листья с деревьев, отсюда и название в народном календаре.

6 октября – Ираида спорная

В народный праздник предки проводили обряды, чтобы привлечь удачу, а еще гадали – скоро ли разрешатся проблемы с деньгами. По приметам, осенние холода начинаются с 6 октября.

7 октября– Фекла Запрядальница

На Руси часто играли свадьбы в этот день – считалось, что семья будет крепкой. Чтобы привлечь достаток и удачу в дом, женщины пряли. А еще 7 октября было последним днем, когда можно собрать белые грибы.

8 октября – Сергей Капустник

По названию нетрудно догадаться, чем занимались в это время на Руси. 8 октября солили капусту. Посвящали этому целый день – причем при деле были все от мала до велика. Всей семьей крошили капусту и морковь, складывали в бочки, пересыпая ягодами брусники, клюквы. А еще в этот день готовили выпечку с капустной начинкой.

9 октября – Иван Богослов

Предки определяли, как скоро придет зима и ударят морозы. Если 9 октября шел первый снег, а листья на вишне уже опали к этому моменту, это было признаком скорого наступления холодов.

10 октября – Савватий пчельник

Еще один народный праздник, посвященный пчеловодству. 10 октября – конец Пчелиных девятин. В этот день подготовка ульев к зиме завершалась – на время холодов их прятали в специальные утепленные помещения для зимовки пчел, омшаники.

Те, кто не был связан с пчеловодством, не работали вовсе – это считалось плохой приметой. Предки верили, что все труды в этот день пойдут прахом.

11 октября – Харитонов день

На Руси в это время старались не высовывать носа на улицу. 11 октября было, по народным поверьям, дурным днем, поэтому безопаснее было отсидеться дома, чтобы не накликать беду. Хозяйки 11 октября даже не занимались домашними делами.

12 октября – Феофан Милостивый

В это время, по народным приметам, ненадолго возвращалась теплая погода. 12 октября охотились на зайца. Если мужчины возвращались с добычей, вечером непременно устраивали пирушку.

13 октября – Михаил Соломенный

Молодые женщины проводили обряд в этот день – жгли соломенные подстилки, на которых спали все лето. Пожилые бросали в огонь лишь лапти. На самом деле, избавление от старых постелей носило не только ритуальное значение – мол, так можно защититься от порчи. Было и практическое объяснение – наставало время заменить солому на свежую.

14 октября – Покров

К середине второго осеннего месяца все сельскохозяйственные работы, как правило, завершались. Поля были убраны, запасы на зимы сделаны. Скот загоняли с пастбищ в стойла. В это время начинались и свадебные гулянья.

15 октября – Куприян и Устинья

Предки проводили обряды, чтобы обезопасить себя от порчи и сглаза и изгнать бесов. Считалось, что вселиться нечистая сила прежде всего могла в тех, кто пьянствует, занимается дурными делами и чертыхается.

16 октября – Денис Позимний

День этот, по народным поверьям, был нехорошим. Предки считали, что по земле перед наступлением холодов бродит нечистая сила, которая изводит людей и насылает на них болезни. Также 16 октября на Руси проводили обряды от сглаза – читали специальные заговоры.

17 октября – Ерофеев день

Опасались в это время леших – народные предания гласят, что они разгуливают по лесам и пугают народ. Встреча с лесным обитателем не сулила ничего хорошего – поэтому в чащу соваться в такой день не стоило.

18 октября – Харитины – первые холстины

Женщины начинали ткать холсты, девушки собирались у кого-нибудь дома по вечерам и вышивали, вязали, развлекая себя песнями. А мужчины, уже управившиеся с работами в поле, делали валенки для всей семьи.

19 октября – Фомин день

Крестьяне оценивали плоды своих трудов и прикидывали, хватит ли запасов на время холодов и как их распределить лучшим образом. За хороший урожай благодарили святого Фому, который считался бережливым.

20 октября Сергей Зимний

В этот день могли ударить сильные морозы. Но это совсем не означало скорого прихода зимы. Если 20 октября шел снег, а листья на деревьях еще не до конца облетели, приметы говорили – зима нескоро вступит в свои права.

21 октября – Трифон и Пелагея

Народ готовился к наступлению холодов. Женщины доставали зимнюю одежду, приводили ее в порядок. Интересно, что в этот день бочки с соленьями на зиму уносили к реке и там опускали под воду. Получался природный "холодильник", где припасы хорошо сохранялись.

22 октября Яков Дровопилец

Как понятно по названию даты в народном календаре, крестьяне начиная с этого дня приступали к заготовке дров. Женщины 22 октября готовили кашу и пекли разнообразные пироги с крупами.

23 октября Евлампий Зимоуказатель

Считалось, что в этот день обостряется интуиция. На Евлампия Зимоуказателя хорошей приметой было начать новое дело. Велики были шансы отыскать потерявшуюся живность или вещи. А еще знахари собирали траву руту, которая защищала от злых духов.

24 октября Филиппова канитель

В это время дороги "развозило". Слякоть в народе называли канителью, отсюда и обозначение дня в календаре.

25 октября Андрон Звездочет

Наблюдали за звездами и определяли, какой будет погода, повезет ли с урожаем. Если звезды горели ярко – крестьяне готовились к сильным морозам, тусклый свет, напротив, предвещал потепление.

26 октября – Иверская

День этот в народном календаре был банным. Парились от души, чтобы очистить душу и тело. Считалось также, что 26 октября у больных эпилепсией есть шанс исцелиться, если сходить в баню.

27 октября – Параскева Грязнуха

Женщины и девушки мяли лен, начиная с этого дня. А вот стирать на Параскеву Грязнуху считалось плохой приметой.

28 октября – Ефим Осенний

День нечистой силы. Осмелевшие злые духи выползали из своих убежищ и начинали пакостить людям. Считалось, что на Ефима Осеннего особенно достается женщинам – кикимора колотит горшки в доме и вообще всячески мешает.

29 октября Лонгин Сотник

Святой, по преданиям, помогал тем, кто страдает от глазных болезней. В этот день умывались холодной водой – колодезной или родниковой. Это считалось хорошей приметой – зрение будет острым.

30 октября – Осия Колесник

Крестьяне убирали на зиму телеги, снимали с них колеса. И доставали сани. Развлекались в этот день, загадывая друг другу всяческие загадки о колесах. "Четыре братца уговорились гоняться, как ни бегут, друг друга не догонят".

31 октября – Луков день

Святому Луке принято было в это время молиться о семейном благополучии.

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