Отец Тесака обнаружил на теле сына следы пыток

Родственники подали жалобу в СКР

Отец скончавшегося в челябинском СИЗО Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, Сергей Марцинкевич подал жалобу главе СКР Александру Бастрыкину с требованием расследовать смерть сына. Он уверен, что Максим был убит.

По словам отца, его сын был "морально устойчивым, волевым человеком", он не мог покончить с собой. В то же время он жаловался на пытки в СИЗО. В связи с этим родственники просят возбудить уголовное дело по статье убийство и провести детальную проверку, говорится в заявлении, опубликованном адвокатом Алексеем Михальчиком в соцсетях.

Ранее отец Тесака сообщил, что при осмотре тела заметил след от укола, а также повреждения, указывающие на пытки. В частности, на ноге покойника отсутствуют два ногтя, передает РИА "Новости".

О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно 16 сентября.

Николай ВИКТОРОВ

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