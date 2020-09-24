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Отец скончавшегося в челябинском СИЗО Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, Сергей Марцинкевич подал жалобу главе СКР Александру Бастрыкину с требованием расследовать смерть сына. Он уверен, что Максим был убит.
По словам отца, его сын был "морально устойчивым, волевым человеком", он не мог покончить с собой. В то же время он жаловался на пытки в СИЗО. В связи с этим родственники просят возбудить уголовное дело по статье убийство и провести детальную проверку, говорится в заявлении, опубликованном адвокатом Алексеем Михальчиком в соцсетях.
Ранее отец Тесака сообщил, что при осмотре тела заметил след от укола, а также повреждения, указывающие на пытки. В частности, на ноге покойника отсутствуют два ногтя, передает РИА "Новости".
О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно 16 сентября.
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