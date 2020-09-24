Политолог рассказал о "тайном прозвище" Путина в Кремле

Политолог рассказал о "тайном прозвище" Путина в Кремле
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт заявил, что чиновники понижают голос при упоминании имени президента

Несмотря на все возникающие противоречия, властные элиты придерживаются единой позиции в принципиальных государственных вопросах и называют президента между собой "большим начальником", заявил политолог Валерий Соловей.

По его словам, весь центральный аппарат един в мнении о необходимости поддержки президента России и выстроенной им системы. Глава РФ контролирует ситуацию, и даже после его ухода в Кремле сохранят его модель правления.

Соловей добавил, что всех чиновников Путин "устраивает как вождь". В административных перифериях могут вестись любые разговоры на тему политики действующей власти, однако никаких мыслей о заговоре нет и в помине – должностные лица боятся даже о таком подумать.

"Есть среди них и ряд тех, кто, говоря о Путине, начинают инстинктивно понижать свой голос и наклоняться к собеседнику, боясь быть услышанными, вне зависимости от того, что они говорят. Даже если идет самый нейтральный диалог", – заявил политолог.

Также Соловей поведал, что в Кремле за российским лидером закрепили такие прозвища как "Михаил Иваныч" и "Папа".

"Иногда некоторые просто говорят "начальник", показывая пальцем – имея в виду то, что он - самый большой начальник", – рассказал Соловей в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Ранее Соловей заявлял, что Путин определился с выбором своего преемника. Он добавил, что речь вовсе не о Мишустине и Собянине. Также специалист решил подогреть интригу, поведав о том, что далеко не все одобрили кандидатуру российского лидера и пытаются протестовать против принятого им решения.

Егор МАЛКОВ

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