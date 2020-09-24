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Многие огородники выращивают лук на своем участке. Иногда происходит так, что стрелки растения достигают значительных размеров, а луковицы при этом остаются мелкими. Существует несколько советов, следование которым поможет вырастить богатый и качественный урожай.
Когда сажать лук
Лук лучше всего сажать в конце осени. На это есть несколько причин:
Как правильно сажать лук
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как подготовить почву к следующему сезону и обработать теплицы.
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