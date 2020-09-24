Лучший период заняться посадками - ноябрь

Многие огородники выращивают лук на своем участке. Иногда происходит так, что стрелки растения достигают значительных размеров, а луковицы при этом остаются мелкими. Существует несколько советов, следование которым поможет вырастить богатый и качественный урожай.

Когда сажать лук

Лук лучше всего сажать в конце осени. На это есть несколько причин:

Урожай вы получите уже в июне или июле, что придется очень кстати. Ведь салат из свежих овощей с луком – это полезный и легкий вариант блюда на лето. Лук не надо будет пропалывать, так как растение окрепнет за зиму, поэтому сорняк ему не навредит. В осенний период укрывной материал для грядок стоит дешевле. Также в это время цена на севок значительно ниже. У мелкого севка вероятность появления стрелок меньше, чем у крупных луковиц.

Как правильно сажать лук

Выберете подходящий сорт лука. Важно, чтобы он был не теплолюбивый!

Займитесь поиском локации для посадки. Лучше всего подойдет солнечное, хорошо проветриваемое и не низменное место.

Отберите здоровые, не поврежденные луковицы.

Выкопайте лунки для посадки лука. Они должны быть около 5-ти см в глубину.

После первых заморозков накройте грядки.

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