Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Путину удалось вывести из себя Маркона, Польша настраивает ЕС против России, а строительство "Северного потока – 2" возобновится лишь через несколько месяцев - эти и другие события в ежедневной подборке новостей.
Политика
Россия и Белоруссия могут объединиться одним из трех возможных способов. Варианты перечислил Владимир Жириновский.
Украине напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала после заявления о том, что Киев имел право на его перекрытие.
Разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона закончился неожиданно для французской стороны. Президент РФ задел самолюбие своего коллеги.
Проекты подобные "Северному потоку – 2" несут особую опасность для Евросоюза. Такое предупреждение сделал Владимир Зеленский.
Украину ждет неминуемый развал, причем произойдет это без вмешательства других стран. К этому выводу пришел Дмитрий Гордон.
Президент Польши призвал страны ООН объединиться против "агрессии" России.
Экономика
Строительство "Северного потока – 2" в ближайшие месяцы будет заморожено. Такой прогноз сделал сотрудник Фонда национальной энергобезопасности.
Армия
Украинцы назвали уничтожение российского Су-30СМ позором, который войдет в мировую историю, высмеяв уровень подготовки пилотов.
Эксперт перечислил главные достоинства российского ПТРК "Корнет" и назвал его более надежным и мощным по сравнению с американским "Джавелин".
Инцидент с выстрелом в Су-30СМ прокомментировали в США. Американцы заступились за пилота Су-35С.
Жизнь
С 1 октября 2020 г. в России вступят в силу новые правила. Изменится выдача водительских прав, выплата пособий и пенсий.
Россияне начали массово скупать недвижимость в Сочи.
Владимира Путина предложили номинировать на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Заявку уже отправили в Осло.
В России ограничения в связи с коронавирусом пока вводить не планируют, но ситуация в любой момент может измениться. Об этом заявил президент.
Шоу-бизнес
Раскрыты заработки популярных российских телеведущих. Больше всех за последний год получил Артем Шейнин.
На 75-м году жизни скончался оперный певец Вячеслав Войнаровский. Артист долгое время боролся с болезнью.
СМИ сообщили о срочной госпитализации отца Филиппа Киркорова.
Младшая дочь Владимира Конкина умерла при загадочных обстоятельствах. Девушка утонула в бассейне фитнес-клуба.
Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики