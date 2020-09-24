Против адвоката возбудили второе дело

Недавно стало известно, что после суда над Ефремовым на правозащитника пострадавшей стороны Александра Добровинского возбудили второе дело. Однако, как заявил сам адвокат, эта информация старая.

Добровинский объясняет, что иск на него поступил примерно около трех недель назад. Рассмотрение дела назначено на октябрь, передает телеканал "360". При этом информация о возбуждении производства стало известно журналистам только сейчас.

Правозащитник решил не раскрывать подробности дела, заявив, что он хочет разобраться с коллегами по этому вопросу самостоятельно, не делая из этого публичного явления.

Также недавно стало известно о том, что адвокат Ефремова в скандальном деле с ДТП лишился статуса адвоката.