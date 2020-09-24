В Петербурге расскажут об итогах морской экспедиции "Цифровое судно СМТК"

В Петербурге расскажут об итогах морской экспедиции "Цифровое судно СМТК"
Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Спикеры обсудят результаты создания международной морской логистики на Севморпути

Пресс-конференция, в ходе которой разберут результаты экспедиции "Цифровое судно СМТК", отправленной на морском ледоколе-транспортнике "Севморпуть", и создания "Северного морского транзитного коридора", состоится в Петербурге 25 сентября. Участники расскажут о подробностях строительства логистической системы для межгосударственного транзита по Северному морскому пути.

На конференции, которую проведет ТАСС в прямой трансляции, выступят замгендиретора "Русатом Карго" Борис Капорцев, сам глава экспедиции Станислав Чуй, занимающий в компании должность директора в сфере развития, научный сотрудник МГУ Елена Тищенко, глава НИИ материалов и технологий петербургского политехнического университета (СПбГПУ) Алексей Боровков, а также многие другие гости.

Участники конференции обсудят итоги экспедиции в формате онлайн.

Подробная информация о предстоящем мероприятии доступна по ссылке.

Егор МАЛКОВ

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