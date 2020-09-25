"Живого никто не видел": выписка Навального может оказаться постановкой - политолог

"Живого никто не видел": выписка Навального может оказаться постановкой - политолог
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеРазработчик "Новичка" объяснил результаты анализов Навального
Где сейчас живет оппозиционер и в каком статуте, неизвестно, отмечает эксперт

Политолог Александр Сосновский указал на ряд странностей в истории с якобы отравленным "Новичком" Алексеем Навальным, которого на днях выписали из клиники "Шарите". По мнению эксперта, демонстрация оппозиционером, что у него улучшилось здоровье, может быть постановкой. 

Как отмечает политолог, то, что блогера выписали, а угроз для здоровья нет, не предполагает автоматически, что у него восстановлены все функции. Неизвестно, может ли он нормально двигаться и говорить. Более того, "его "живого" так никто и не видел".

Сосновский также задается вопросом, почему канцлер Германии Ангела Меркель до сих пор не устроила встречу со своем гостем. Интересует политолога и тот факт, что "улики" исчезли, а Германия про них не вспоминает. Не волнует немцев и главный свидетель этой истории – Мария Певчих, с которой российские правоохранители не смогли поговорить. Девушка была рядом с оппозиционером в той поездке в Томск и имела тесный с ним контакт. Сосновский указал в своем телеграм-канале, что немецкие прокуроры игнорируют ее. Впрочем, эксперт задает вопрос – проходит ли она по программе защиты свидетелей. 

Неизвестно, какой у Навального статус в Германии, уточняет Сосновский. Дали ли ему убежище или визу на лечение, интересует политолога и то, по какому паспорту оппозиционер прилетел в ФРГ. 

Задается вопросом Сосновский и насчет санкций. Почему Берлин забыл свои требования и теперь заявляет о содействии, а не о наказании. Непонятно, где сейчас проживает и охраняет ли его ФРГ.

Также Сосновский заявил, что если Навальный до понедельника не выйдет в люди, то все это постановка, поэтому нужно искать другие версии происходящего. 

23 сентября Навальный покинул клинику "Шарите". Врачи заявили, что опасений для здоровья нет, но неизвестно, сколько времени займет восстановление. Позже он сам рассказал о своем непростом состоянии. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВВП
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Думаю что его прячут понимая то что своим отравлениям и обвинениями они крепко оскорбили Российские спецслужбы и вот теперь не думают как бы этого ихнего засланца не то что бы в нашу страну обратно отправить, а еще и что б он в живым остался. Симулянт!
Бармалей
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Немчура стала юлить, "новичок " не катит !
Серж
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этого клоуна ждет судьба Скрипалей...
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