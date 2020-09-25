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Стимулировать рост пенсий можно было еще 10 лет назад. Старики могли бы получать больше денег, при условии, что в период кризиса 2008-2010 гг. увеличился возраст выхода на пенсию. Так считает экс-глава Минфина Алексей Кудрин.
По его словам, в то время власти обсуждали эту возможность, но посчитали ненужной. Кудрин утверждает, что в таком случае удалось бы повысить размер пенсии на треть к настоящему моменту.
Об этом, как передает газета "Известия", экс-министр написал в своей книге "Экономическое развитие России". Как отмечает Кудрин, при таком развитии событий, правительство могло бы больше средств тратить на развитие страны. Он добавил, что в России не растут доли расходов в ВВП на важные сферы – образование, медицину и инфраструктуру.
Замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская отметила, что подобные разговоры и вправду были. Однако на тот момент в пользу отказа от этой идеи сыграли несколько моментов: низкая продолжительность жизни – она едва начала увеличиваться и не достигла уровня 1960-х, а также безработица из-за кризиса. На этом фоне так шаг был бы нелогичным. Специалист подчеркнула, что в таком случае можно было бы сделать процесс более спокойным. Однако она не уверена в том, что если бы правительство решилось тогда, то сейчас размер пенсии вырос бы так, как полагает Кудрин.
Эксперт Людмила Иванова-Швец и вовсе считает, что это было бы невозможным. Ведь зарплаты были низкими, а, значит, и отчисления в ПФР тоже.
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