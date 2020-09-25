Метеозависимым россиянам нужно поберечься

В выходные, 26 и 27 сентября, ожидаются новые магнитные бури. Особенно сильны они будут в воскресенье.

Сегодня, в пятницу, пока все спокойно. За последние три часа никаких возмущений в магнитосфере Земли не отмечено. Такая обстановка сохранится на весь день, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Однако уже завтра произойдет "слабое возмущение". А в воскресенье магнитные бури достигнут пика.

К понедельнику все пойдет на спад. Геомагнитное поле постепенно успокоится, а к среде произойдет полное заухание, передает телеканал "360" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Метеозависимым людям во время вспышки магнитных бурь следует быть осторожнее. Хорошо было бы ограничить работу, связанную с повышенным вниманием и сосредоточенностью, постараться уберечься от стресса, как можно больше отдыхать и бывать на свежем воздухе.

Ранее специалисты предупредили о нескольких днях в сентябре, когда магнитные бури будут особенно сильными. И сказали, что после этого довольно скоро на Земле будет спокойно.