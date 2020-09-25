Как правильно собирать и обрабатывать рыжики

Как правильно собирать и обрабатывать рыжики
Фото: K. Wagner/blickwinkel/www.globallookpress.com
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Эти грибы содержат в себе много полезных веществ

Грибники знают и любят рыжики за их аромат и вкус. Из них можно приготовить огромное число блюд. К слову, рыжики считают очень полезными грибами, потому что содержат в себе витамины, макро– и микроэлементы и природный антибиотик. 

Сбор грибов

При сборе рыжиков нужно учитывать, что эти грибы склонны к червивости, поэтому придется потратить время на то, чтобы их перебрать. Червивые грибы ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, их следует выкинуть. 

Обработка 

Приступать к обработке нужно как можно скорее. Для начала нужно перебрать грибы, убрать поврежденные части. Затем рыжики следует очистить от грязи и срезать затвердевшие части ножек. После нужно положить грибы в банку и накрыть крышкой. 

Хранение 

Рыжики могут начать портиться уже через 3-4 часа, а в холодильнике они проживут не более суток, поэтому многие грибники рекомендуют почти сразу приступать к приготовлению рыжиков. К слову, грибы можно жарить, тушить, солить, сушить. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как вкусно замариновать опята на зиму. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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