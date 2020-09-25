На фоне скандала с Навальным вскрылась правда об отравлении Скрипалей

На фоне скандала с Навальным вскрылась правда об отравлении Скрипалей
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
У россиян, предположительно пострадавших от "Новичка", обнаружились схожие симптомы

Россияне Сергей и Юлия Скрипаль, которых Запад объявил как первых жертв токсина "Новичок", на самом деле пострадали от передозировки синтетического опиоида фентанила. Об этом рассказал разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.

Правду "по глупости" раскрыли британские власти. Устраивая спектакль с Юлией Скрипаль, якобы пришедшей в себя после отравления боевым токсином, они показали видеокадры, на которых был отчетливо виден шрам на шее женщины.

"Это называется трахеотомия. Ее делают, когда все мышцы не сжимаются как от фосфора, а расслабляются как от фентанилов. Язык расслабляется, затыкает гортань, и нужно сделать дырочку, через которую человек сможет дышать. Механизм воздействия полностью обратный "Новичку",

пояснил Ринк в интервью РИА "Новости". Он обратил внимание, что в день отравления Скрипалей в Солсбери сообщили о 12 пострадавших от передозировки фентанилом.

Еще один момент, который указывает, что ни Скрипали, ни Алексей Навальный не имели контакта с "Новичком" – это отсутствие миоза – сужения зрачка. Этот симптом проявляется даже при малых дозах "Новичка", когда еще нет других признаков отравления. Глазные мышцы настолько сужают зрачок, что его становится просто не видно.

"По фотографиям Навального до самолета, в самолете, после самолета (…) этого нет. То же самое и у Скрипалей", – подчеркнул эксперт.

По словам Ринка, Навальный после контакта с боевым ядом вообще не смог бы дойти до самолета. А признаки, указывающие на его отравление, могли появиться в результате лечения омскими врачами. 

Экс-агент ГРУ, проживавший в Великобритании после обмена шпионами, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в невменяемом состоянии на улице в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил Москву в попытке ликвидировать бывшего сотрудника спецслужб. Сообщалось, что россияне выжили, но их местонахождение держится в тайне.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе 2020 года. В состоянии комы его перевезли в берлинский госпиталь "Шаритэ", где сделали вывод о его отравлении "Новичком". Сейчас россиянин уже активно общается в соцсетях. 

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Sergey Pavlov
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Ника Иванова
Ринг как всегда врет. Поражаюсь его наглости, военные токсикологи, человек, вляющийся одним из создателей новичка со стопроцентной уверенностью говорят, что это новичок и по клинике и по анализам, яд нашли и на бутылке с водой и на коже Алексея, но наши как всегда одно и тоже:"Это не мы, это не яд, вы все врете!" Как же стыдно жить в одной стране с этими людьми.
Конечно, одна ника неизвестная у нас всю жизнь толдычит чистую правду и при этом еле жива от стыда.
Sergey Pavlov
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Мойша Рабинович
Т.е по вашей логике всех кто поет про отравление новичкок, надо в задницу целовать.... Что ж это за отравляющее вещество, от которого даже мухи не дохнут? А некоторым которые поют что им стыдно жить в одной стране, судя по всему тут и не живут..., а только подмазываюся стуча по клавиатуре их ближнего зарубежья...
По его логике он и есть то, кому нужно скормить по его мыслям (если таковые у него есть).
Мойша Рабинович
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Владислав Вакуленко
Тому кто это писал, нужно вырезать его продажное сердце и скормить собакам.
Т.е по вашей логике всех кто поет про отравление новичкок, надо в задницу целовать.... Что ж это за отравляющее вещество, от которого даже мухи не дохнут? А некоторым которые поют что им стыдно жить в одной стране, судя по всему тут и не живут..., а только подмазываюся стуча по клавиатуре их ближнего зарубежья...
nikolay egorov
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Ника Иванова
Ринг как всегда врет. Поражаюсь его наглости, военные токсикологи, человек, вляющийся одним из создателей новичка со стопроцентной уверенностью говорят, что это новичок и по клинике и по анализам, яд нашли и на бутылке с водой и на коже Алексея, но наши как всегда одно и тоже:"Это не мы, это не яд, вы все врете!" Как же стыдно жить в одной стране с этими людьми.
А ты объясни как принесли бутылку в отель и никто не заразился, в хим защите чтоли?
Следы на одежде - при посадке в самолёт столпотворение и навальный никого не задел чтоб не заразить! Это не цеонид в ампуле а отравляющее вещество массового поражения!!!!
nikolay egorov
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Это боевое отравляющее вещество - массового поражения, а не ампулах с цеонидом! Если бы им травили по штучно соседи тоже бы лежали трупами рядом!!!! А то и на бутылках следы и на памперсах😱игра это западная и проплаченная!!!!
Владислав Вакуленко
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Тому кто это писал, нужно вырезать его продажное сердце и скормить собакам.
Ника Иванова
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Ринг как всегда врет. Поражаюсь его наглости, военные токсикологи, человек, вляющийся одним из создателей новичка со стопроцентной уверенностью говорят, что это новичок и по клинике и по анализам, яд нашли и на бутылке с водой и на коже Алексея, но наши как всегда одно и тоже:"Это не мы, это не яд, вы все врете!" Как же стыдно жить в одной стране с этими людьми.
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