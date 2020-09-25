У россиян, предположительно пострадавших от "Новичка", обнаружились схожие симптомы

Россияне Сергей и Юлия Скрипаль, которых Запад объявил как первых жертв токсина "Новичок", на самом деле пострадали от передозировки синтетического опиоида фентанила. Об этом рассказал разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.

Правду "по глупости" раскрыли британские власти. Устраивая спектакль с Юлией Скрипаль, якобы пришедшей в себя после отравления боевым токсином, они показали видеокадры, на которых был отчетливо виден шрам на шее женщины.

"Это называется трахеотомия. Ее делают, когда все мышцы не сжимаются как от фосфора, а расслабляются как от фентанилов. Язык расслабляется, затыкает гортань, и нужно сделать дырочку, через которую человек сможет дышать. Механизм воздействия полностью обратный "Новичку",

– пояснил Ринк в интервью РИА "Новости". Он обратил внимание, что в день отравления Скрипалей в Солсбери сообщили о 12 пострадавших от передозировки фентанилом.

Еще один момент, который указывает, что ни Скрипали, ни Алексей Навальный не имели контакта с "Новичком" – это отсутствие миоза – сужения зрачка. Этот симптом проявляется даже при малых дозах "Новичка", когда еще нет других признаков отравления. Глазные мышцы настолько сужают зрачок, что его становится просто не видно.

"По фотографиям Навального до самолета, в самолете, после самолета (…) этого нет. То же самое и у Скрипалей", – подчеркнул эксперт.

По словам Ринка, Навальный после контакта с боевым ядом вообще не смог бы дойти до самолета. А признаки, указывающие на его отравление, могли появиться в результате лечения омскими врачами.

Экс-агент ГРУ, проживавший в Великобритании после обмена шпионами, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в невменяемом состоянии на улице в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил Москву в попытке ликвидировать бывшего сотрудника спецслужб. Сообщалось, что россияне выжили, но их местонахождение держится в тайне.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе 2020 года. В состоянии комы его перевезли в берлинский госпиталь "Шаритэ", где сделали вывод о его отравлении "Новичком". Сейчас россиянин уже активно общается в соцсетях.