Смешные анекдоты на 26 сентября
Начать субботу в хорошем настроении помогут шутки от "Утро.ру"
- Интернет высказал мне все, что думает о моем материальном положении после коронавируса, показав рекламу: "Б/у "Приора" в кредит".
- – Что такое средний класс?
– Средний класс – это когда в целом хорошо, но все равно как-то большего хочется.
- Автосалон элитных машин в Чебоксарах ищет продавца, который не впадает в депрессию от одиночества.
- Осенью больше обычного хочется лежать дома, укрывшись деньгами.
- Жители Питера настолько воспитаны, что никогда не оскорбят человека напрямую. Скорее всего, они просто скажут: знаете, по современным критериям, кино с вашим участием могло бы выиграть Оскар.
- Иногда поступки девушек очень трудно объяснить. Ведь они могут вернуться бывшему, который превратил их жизнь в кошмар, но ни за что не вернутся к девушке, которая сделала им плохой маникюр.
- – Истина – в вине!
– Чьей?
– Ты с юрфака?
– Как ты понял?
- Все мы немножко Робинзоны Крузо, ведь каждый из нас очень любит и ждет пятницу.
- Если на ночь маски класть в антисептик, тогда выход на улицу с утра будет веселым.
- Посмотрел я на то, как люди носят защитные маски, и понял, почему не все методы контрацепции работают.
- В обед ко мне подошел мой шеф и сказал, что искал меня все утро.
А я ему ответил:
– Отличного работника всегда сложно найти!
- В эпоху Средневековья самой крутой считалась та колдунья, которая не спалилась.