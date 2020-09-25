Избавиться от разводов можно в два счета и без затрат на дорогие средства

Загрязнение обоев – настоящий бич домохозяек. Особенно сложно с этим делом на кухне, где при приготовлении еды брызги так и норовят запачкать стены. Также тяжело сохранить первозданный вид настенного покрытия семьям с шкодливыми детьми. Однако, даже если обои пострадали, их можно спасти. Для этого есть несколько эффективных способов.

В первую очередь, нужно определить, какие обои наклеены на ваши стены: бумажные или флизелиновые. Информацию можно посмотреть на упаковке или, в крайнем случае, проверить рисунок "на прочность" в укромном уголке.

Моющие средства

Самый простой и логичный способ. Однако он не подойдет для бумажных обоев. Если же покрытие не боится воды, то его можно смело мыть обычными средствам для мытья. Сначала нужно убрать пыль сухой тряпкой, затем вымыть обои, а потом протереть насухо.

Ластик

Убрать грязь с обоев также можно с помощью меламиновой губки (ластика). Она подойдет для несильных загрязнений: рисунков фломастером или карандашами, отпечатков пальцев. Однако интенсивно тереть покрытие все же не стоит – будьте внимательны, чтобы не повредить узор.

Хлебный мякиш

Старый, советские способ, которым успешно пользовались наши мамы и бабушки. Берем кусочек хлеба и прикладываем к грязному месту. Подержать мякиш у стены нужно пару минут. Обои будут очищены за счет клейковины. Можно повторять процесс, пока не будет достигнут желаемый результат.

Детская присыпка

Еще одно действенное средство для удаления пятен. Вместо присыпки можно взять соду или крахмал. Выбранное средство смешиваем с водой до получения кашеобразной субстанции. Пасту наносим на пятнышко и оставляем сохнуть. Потом присохшую кашицу смахиваем щеткой – вместе с ней уйдет и грязь.

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