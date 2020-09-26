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Свекла и морковь – одни из самых часто выращиваемых корнеплодов на участке. Многие огородники считают, что эти овощи похожи – и тот, и другой сажают весной, а выкапывают осенью. Поэтому часто сбором урожая занимаются в один период, хотя это неправильно. В этом случае овощи быстро портятся.
Дело в том, что свекла и морковь имеют разные требования к сбору. Так, первый овощ любит тепло, в то время как второй – холод. Исходя из этого, свеклу нужно выкапывать в середине сентября. Морковь же спокойно "просидит" в земле до октября. Ей не страшны заморозки.
Есть лишь одно общее требование – урожай необходимо собирать в сухой день.
Когда нужно собирать свеклу
Для того, чтобы не пропустить время сбора свеклы, нужно обратить внимание на следующие нюансы:
Когда нужно собирать морковь
На созревание моркови указывают следующие признаки:
Если за пару дней перед уборкой моркови начались легкие заморозки, то это вам на руку – морковь станет слаще и сочнее.
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