Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Россиян предупредили о новом порядке получения выплат на карту, а США готовится к ядерному удару по России – эти и другие новости в ежедневной подборке.

Политика

Экс-премьер Японии рассказал, что договор по Курилам мог быть подписан уже в 2018 году, однако этому помешала третья сторона.

На Украине заявили, что союз между Россией и Белоруссией будет крайне опасен для Незалежной. В Москве высказались на этот счет издевкой.

Лукашенко использует неблагоприятную геополитическую обстановку в мире для того, чтобы шантажировать Россию. Такое мнение высказал политический эксперт.

Происшествия

Спасатели завершили поиск выживших в трагедии с самолетом Ан-26 в Харьковской области. Стало известно, общее количество человек, которым удалось выжить в аварии.

Армия

США показали глушилку нового поколения против российских истребителей. Теперь американские самолеты будет не так просто сбить.

Американцы готовятся к обмену ядерными ударами с Россией.

Жизнь

Россиян предупредили, что с 1 октября изменится порядок выплат на карту. Это коснется пенсий и детских пособий.

Шоу-бизнес

Стало известно, что жена Баталова хотела выдать свою больную дочь замуж по расчету.

Адвокат Пелагеи пролил свет на заявление защитников Телегиной, что артистка не подпускает того к дочери. Он привел доказательства, что певицу оклеветали.

Участница детского конкурса "Евровидение" от России угодила в новый скандал. Девочку обвинили в нечестной победе и затравили в Сети.

Асмус пожаловалась на проблемы со здоровьем. Уже несколько дней актриса страдает от болей, лечение не помогает.

Знакомые рассказали, куда пропал сбежавший из России супруг Легкоступовой.