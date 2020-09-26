Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
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Россиян предупредили о новом порядке получения выплат на карту, а США готовится к ядерному удару по России – эти и другие новости в ежедневной подборке.
Политика
Экс-премьер Японии рассказал, что договор по Курилам мог быть подписан уже в 2018 году, однако этому помешала третья сторона.
На Украине заявили, что союз между Россией и Белоруссией будет крайне опасен для Незалежной. В Москве высказались на этот счет издевкой.
Лукашенко использует неблагоприятную геополитическую обстановку в мире для того, чтобы шантажировать Россию. Такое мнение высказал политический эксперт.
Происшествия
Спасатели завершили поиск выживших в трагедии с самолетом Ан-26 в Харьковской области. Стало известно, общее количество человек, которым удалось выжить в аварии.
Армия
США показали глушилку нового поколения против российских истребителей. Теперь американские самолеты будет не так просто сбить.
Американцы готовятся к обмену ядерными ударами с Россией.
Жизнь
Россиян предупредили, что с 1 октября изменится порядок выплат на карту. Это коснется пенсий и детских пособий.
Шоу-бизнес
Стало известно, что жена Баталова хотела выдать свою больную дочь замуж по расчету.
Адвокат Пелагеи пролил свет на заявление защитников Телегиной, что артистка не подпускает того к дочери. Он привел доказательства, что певицу оклеветали.
Участница детского конкурса "Евровидение" от России угодила в новый скандал. Девочку обвинили в нечестной победе и затравили в Сети.
Асмус пожаловалась на проблемы со здоровьем. Уже несколько дней актриса страдает от болей, лечение не помогает.
Знакомые рассказали, куда пропал сбежавший из России супруг Легкоступовой.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики