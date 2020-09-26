Что случилось сегодня: последние новости на 26 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 26 сентября
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Россиян предупредили о новом порядке получения выплат на карту, а США готовится к ядерному удару по России – эти и другие новости в ежедневной подборке. 

Политика

Экс-премьер Японии рассказал, что договор по Курилам мог быть подписан уже в 2018 году, однако этому помешала третья сторона. 

На Украине заявили, что союз между Россией и Белоруссией будет крайне опасен для Незалежной. В Москве высказались на этот счет издевкой. 

Лукашенко использует неблагоприятную геополитическую обстановку в мире для того, чтобы шантажировать Россию. Такое мнение высказал политический эксперт. 

Происшествия

Спасатели завершили поиск выживших в трагедии с самолетом Ан-26 в Харьковской области. Стало известно, общее количество человек, которым удалось выжить в аварии. 

Армия

США показали глушилку нового поколения против российских истребителей. Теперь американские самолеты будет не так просто сбить. 

Американцы готовятся к обмену ядерными ударами с Россией. 

Жизнь

Россиян предупредили, что с 1 октября изменится порядок выплат на карту. Это коснется пенсий и детских пособий. 

Шоу-бизнес

Стало известно, что жена Баталова хотела выдать свою больную дочь замуж по расчету. 

Адвокат Пелагеи пролил свет на заявление защитников Телегиной, что артистка не подпускает того к дочери. Он привел доказательства, что певицу оклеветали. 

Участница детского конкурса "Евровидение" от России угодила в новый скандал. Девочку обвинили в нечестной победе и затравили в Сети. 

Асмус пожаловалась на проблемы со здоровьем. Уже несколько дней актриса страдает от болей, лечение не помогает. 

Знакомые рассказали, куда пропал сбежавший из России супруг Легкоступовой. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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