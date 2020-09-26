"Не верим своим глазам": США подложили свинью Украине после катастрофы с Ан-26

"Не верим своим глазам": США подложили свинью Украине после катастрофы с Ан-26
Фото: facebook.com/Mustafanayyem/ Global Look Press/www.globallookpress.com
В Незалежной полагают, что это ужасная ошибка

Во время рассказа о катастрофе Ан-26 в Харьковской области американский телеканал BBC допустил серьезную оплошность для украинцев. 

Материал, в котором рассказывалось о трагедии, был опубликован в "Твиттер". На превью показана карта Украины без включенного в ее состав Крыма. Скриншот приводит РИА "Новости". 

В дипмиссии Украины заявили, что они не могут поверить своим глазам. Они выразили надежду, что американские журналисты попросту допустили ошибку и извиняться за оплошность. 

Позже материал удалили с сайта издания. Его выпустили заново, отметив, что в предыдущей публикации прикрепили "некорректную" карту Украины. За это журналисты извинились. 

Напомним, накануне под Харьковом потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-26. На его борту находилось 27 человек – выжить удалось лишь одному. Он находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. 

Впрочем, это далеко не первый случай, когда западные журналисты "исключают" Крым из состава Украины. Каждый раз в Незалежной очень чувствительно реагируют на этот счет, устраивая скандалы другим государствам. Недавно досталось Финляндии. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
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Де-факто Запад уже признал Крым частью России. Воевать за интересы Украины никто не собирается. Поэтому такие "проколы" - просто намёк Украине признать сложившуюся реальность.
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