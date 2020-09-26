Необходимые средства есть на кухне у каждой хозяйки

Практически у каждой хозяйки есть в арсенале сода и уксус. Не все знают, что они являются одними из самых эффективных подручных средств для домашней уборки. Если обивка вашего дивана испачкалась, и от нее разит неприятным запахом, на помощь придут именно эти продукты.

Существует несколько способов, как вернуть вашему дивану прежний хороший вид.

Влажная чистка с помощью соды и уксуса

Комбинированный раствор поможет вам избавиться от многих пятен вне зависимости от того, какого они происхождения.

Способ приготовления и применение

Подготовьте пульверизатор. Залейте в него пол литра воды и 1/3 стакана уксуса.

Добавьте одну столовую ложку соды. Тщательно перемешайте.

Распылите раствор на пятно и оставьте на 10-15 минут. По истечению нужного времени протрите диван щеткой или тряпкой.

Влажная чистка с помощью уксуса

Здесь вам потребуются только уксус и вода.

Способ приготовления и применение

Добавьте одну чайную ложку уксуса в емкость с литром воды.

Смочите тряпку в уксусном растворе.

Накройте тканью место, где образовалось пятно.

Хорошо выбейте диван руками. После этого прополосните тряпку в воде и повторите процедуру.

Сухая чистка с помощью соды

В данном методе главным ингредиентом является сода.

Способ приготовления и применение

Насыпьте соду на загрязненный участок. Оставьте на полчаса.

Далее удалите соду с поверхности дивана.

После этого ваш диван станет как новый.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как приготовить универсальное чистящее средство в домашних условиях.