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Правительство России одобрило план повышения тарифов на газ и электроэнергию для граждан. Начиная с июля следующего года цены за газ вырастут на 3%, а за электричество на 5%.
Изменятся цены и на проезд на поезде. Предполагается, что уже с января 2021 года стоимость билетов вырастет на 3,7%, указывается в документе.
В Минэкономразвития России заявили, что рост тарифов на водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение будет зависеть от уровня инфляции – это закреплено прогнозом социально-экономического развития страны до 2024 года.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики