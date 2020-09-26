Смешные анекдоты на 27 сентября

Смешные анекдоты на 27 сентября
Фото: Andrey Zima/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеСмешные анекдоты на 28 сентября
Зарядиться позитивом на весь день помогут шутки и приколы от "Утро.ру"
  • Женщина пришла в продуктовый магазин. Пробивает продукты на кассе. Внезапно кассирша начинает искать срок годности творога. Проверив дату, она кладет продукт в пакет. Покупательница в шутку спрашивает:

– Ну что, жить буду?

Кассирша невозмутимо отвечает:

– Да, до 24-го.

  • Муж стоит перед роддомом и кричит недавно родившей жене:

– Ну что, видела уже нашего ребенка?

– Видела.

– А на кого похож?

– Ты его все равно не знаешь.

  • Возмущенный посетитель ресторана подзывает к себе официанта:

– Я обнаружил в своем бокале с вином седой волос! Как это понимать?

– Ну а что вы хотели? Вину ведь более ста лет.

  • Пациент приходит на прием к врачу. Начинает жаловаться:

– Доктор, у меня часто случаются провалы в памяти.

– Расскажите, насколько часто?

– Что часто? Вы про что?

– Про провалы в памяти.

– Какие еще провалы?

  • Подвыпившая жена вернулась домой. На пороге ее встретил муж:

– Где ты была?!

– На рыбалке.

– И где же рыба? Или клева не было?

– Почему это? Мне было очень клево! 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей