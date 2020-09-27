Названо условие повышения пенсий

Названо условие повышения пенсий
Пенсия. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Старики будут получать больше, если российская экономика выйдет из тени

Член Совфеда, председатель российского Союза пенсионеров Валерий Рязанский рассказал, какие меры нужно предпринять, чтобы увеличить размер ежемесячных выплат пенсионерам. По мнению сенатора, в первую очередь, следует снизить долю "серых" зарплат.

Рязанский подчеркнул, что вывод значительной части зарплат из "тени" позволит существенно повысить отчисления в Пенсионный фонд России. А значит, пособия для пожилых людей станут выше.

Сенатор объяснил, что в нашей стране сложилась ситуация, при которой многие представили малого бизнеса, а также самозанятые лица стараются минимизировать свои расходы. Из-за этого предприниматели в отчетности занижают размер реальных зарплат и раздают своим сотрудникам деньги в конвертах. Работающие сами на себя люди также либо не регистрируют свой бизнес, либо отчисляют недостаточное количество средств в виде взносов, передает "Свободная пресса".

Все это пагубным образом влияет на пенсионную систему России. При этом дефицит бюджета Пенсионного фонда приходится компенсировать из госбюджета.

Ранее экс-глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что стимулировать рост пенсий можно было еще 10 лет назад. Старики могли бы получать больше денег, при условии, что в период кризиса 2008-2010 гг. увеличился возраст выхода на пенсию.

Ольга ФЕДОРОВА

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