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Член Совфеда, председатель российского Союза пенсионеров Валерий Рязанский рассказал, какие меры нужно предпринять, чтобы увеличить размер ежемесячных выплат пенсионерам. По мнению сенатора, в первую очередь, следует снизить долю "серых" зарплат.
Рязанский подчеркнул, что вывод значительной части зарплат из "тени" позволит существенно повысить отчисления в Пенсионный фонд России. А значит, пособия для пожилых людей станут выше.
Сенатор объяснил, что в нашей стране сложилась ситуация, при которой многие представили малого бизнеса, а также самозанятые лица стараются минимизировать свои расходы. Из-за этого предприниматели в отчетности занижают размер реальных зарплат и раздают своим сотрудникам деньги в конвертах. Работающие сами на себя люди также либо не регистрируют свой бизнес, либо отчисляют недостаточное количество средств в виде взносов, передает "Свободная пресса".
Все это пагубным образом влияет на пенсионную систему России. При этом дефицит бюджета Пенсионного фонда приходится компенсировать из госбюджета.
Ранее экс-глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что стимулировать рост пенсий можно было еще 10 лет назад. Старики могли бы получать больше денег, при условии, что в период кризиса 2008-2010 гг. увеличился возраст выхода на пенсию.
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Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики