Избавиться от застарелой грязи помогут подручные средства

Если регулярно очищать вытяжку от жира и налета, то проблем с этой процедурой не будет. Однако руки хозяек не всегда вовремя доходят до чистки прибора, и на нем скапливаются застарелые загрязнения. Но и от них можно избавиться с помощью сподручных средств.

С чего начать

Во-первых, вытяжку нужно обесточить. После этого прибор следует разобрать, здесь лучше руководствоваться инструкцией к конкретной модели.

Моющие средства

Этот способ подойдет для несильно загрязненных установок. Если жир еще не потемнел и не стал липким на ощупь, достаточно просто поместить части прибора в раствор с моющим средством.

Берем большой таз, кладем туда жировые фильтры, поливаем средством для мытья посуды. Теперь нужно залить детали горячей водой и оставить минут на 40. После этого фильтры помыть губкой, снимая таким образом размягчившийся жир. Перед тем как поставить прибор на место, его нужно высушить.

Хозяйственное мыло и сода

Такой способ поможет справиться с застарелым загрязнением. Для этого на 10 л потребуется натереть 100 г мыла, добавить 5 ст. ложек соды. Фильтры нужно прокипятить в растворе в течение 20 минут.

Теперь убираем размягчившийся жир губкой, тщательно споласкиваем. Кстати, сюда же можно добавить перетертое яблоко – кислота поспособствует очищению поверхностей.

Нашатырный спирт

Это сподручное средство отлично избавляет поверхности от жира. Однако будьте аккуратны, дышать спиртовыми испарениями вредно – перед процедурой распахните окна. В 4 л теплой воды нужно влить 100 мл средства. В емкость с раствором помещаем детали и оставляем на 4 часа. Потом тщательно споласкиваем.

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