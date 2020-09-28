Депутата подозревают в присвоении 185 миллионов

Следственный комитет задержал сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Парламентария Андрея Левченко заподозрили в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает СК России.

В феврале 2019 г. было возбуждено уголовное дело о хищении в крупном размере средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку уже предъявили обвинение, однако выяснилось, что к делу причастен и депутат Законодательного Собрания Иркутской области.

По данным СК, в 2017 г. Хамуляк предоставил подложные документы по ремонту и замену лифтового оборудования и лифтовых шахт, заключив договор на 167 млн руб. с одной компанией. Позже подозреваемые создали еще одну компанию, увеличив стоимость ремонта до 319 млн руб., говорится на сайте СК РФ.

Ущерб следствие оценивает в 185 млн рублей, передает телеканал "360". Левченко задержан, проведены обыски.

Отец подозреваемого – бывший губернатор Иркутской области подал в отставку в декабре прошлого года, напоминает URA.RU. Его уход был вызван многочисленными скандалами, в том числе связанными с жильем.