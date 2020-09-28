Об этом сообщает немецкая пресса

В период лечения Алексея Навального в немецкой клинике "Шарите" его тайно посетила канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщили анонимные источники немецкого издания Die Spiegel, она сделала это на условиях полной секретности. О причинах визита канцлера не говорится.

Сам Алексей встречу с Меркель в больнице подтвердил. Он отметил, что она не была секретной, а скорее имела частный характер. Канцлер беседовала с оппозиционером и его семьей.

"Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", – написал он в "Твиттере".

Напомним, после лечения в Омске, Навального отправили в Германию. Правительство ФРГ заявляет, что в ходе обследования в анализах оппозиционера были найдены остатки яда "Новичок" – предполагают, что именно из-за него Алексея пришлось ввести в состояние искусственной комы. В России основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ.