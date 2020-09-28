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Некоторые категории граждан РФ могут получать две пенсии одновременно. Это военнослужащие Минобороны, полицейские, сотрудники Федеральной службы безопасности и других силовых ведомств, ветераны Великой Отечественной войны, ленинградцы-блокадники.
Россияне, относящиеся к перечисленным категориям, могут
получить пенсию за выслугу лет или по инвалидности. При этом они могут
продолжать работать на гражданке. Если они трудоустроены официально и
работодатель платит за них страховые взносы, то они могут претендовать на
получение второй пенсии.
Для этого нужно соответствовать следующим критериям:
Важно помнить, что вторая пенсия – только страховая, то есть назначается без учета фиксированной выплаты, напоминают в ПФР.
Эти же правила распространяются на родителей военных и летчиков-космонавтов, погибших при исполнении служебного долга, их вдов/вдовцов до повторного вступления в брак, а также нетрудоспособных членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, уточнила адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева в беседе с "Прайм". В каждом конкретном случае лучше обращаться в отделение ПФР, чтобы точно выяснить, есть ли возможность получать вторую пенсию от государства.
Страховые пенсии ежегодно индексируются в беззаявительном порядке. Пенсии военным увеличиваются специальным постановлением. Ранее в правительстве разъяснили, как будут повышаться выплаты пенсионерам до 2024 года.
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