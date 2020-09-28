Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Известный ученый, правозащитник, основавший Московскую Хельсинскую группу (МХГ), публицист Юрий Орлов ушел из жизни в 96-летнем возрасте. Об этом стало известно сегодня, 28 сентября.
Информация о смерти Орлова появилась на сайте МХГ. Отмечается, что ученый прожил жизнь, посвятив себя науке и правозащитному движению, продолжая оставить с ней "на связи".
О причинах кончины в настоящее время не сообщается.
Также на портале МХГ отметили, что идея Орлова заключалась в возможности простых граждан следить за "человеческим соблюдением" Хельсинских соглашений, направленных на взаимопризыв государств к выполнению ряда обязательств, что положило во второй половине XX века формированию Хельсинского движения.
Коллеги Орлова выразили скорбь родным и уважение памяти покойного.
Орлов родился в 1924 году в семье рабочих. Прошел Великую Отечественную войну. После нее окончил Московской государственный университет, где учился на физическом факультете. Был профессором Корнеллского университета.
Ранее стало известно, что в Москве скончался известный переводчик Сергей Хоружий.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики