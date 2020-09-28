К этому приведут штрафы банкам

В банках не на шутку заволновались после внесения дополнений в закон "О потребительском кредите", и неспроста. Это чревато возникновением проблем, в частности – с кредитками, пояснили в Ассоциации банков России.

Россияне могут совсем отказаться от таких карт, предположили в АБР. И тому есть причины.

После вступления изменений в силу банки не смогут ставить клиентам условия на выдачу ссуды, например, обязывать их платить за дополнительные услуги или страховку. А заемщики, лишенные права свободно выбирать, смогут рассчитывать на возмещение ущерба.

Это нарушит баланс интересов кредиторов и заемщиков, отметили в АБР. Добавив, что тем самым права клиентов будут сильно расширены.

В законопроекте нет точного указания на условия, при которых клиенты могут оспорить покупку дополнительных услуг или продуктов у банков. Ничего не сказано и о том, что взыскать ущерб можно только через суд. Выходит, заемщики могут потребовать денег, даже если банки ничего им не навязывали, рассказал РБК начальник правового управления Ассоциации банков Сергей Клименко.

Будущее кредитных карт и карт с овердрафтом вызывает у банков особое беспокойство. Когда их оформляют, клиентам создаются счета, выдаются деньги для совершения платежей и открывается лимит, благодаря чему те могут брать в долг у банков, переводить с кредиток средства или снимать наличные. А изменения в закон создадут риск считать эти дополнительные услуги по картам незаконными, заключили в АБР.

Ранее эксперты рассказали, что при "стрессовом сценарии" ждет россиян, у которых есть ипотека, кредит и все деньги на счетах.