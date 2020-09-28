Смешные анекдоты на 29 сентября

Подборка коротких шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже в пасмурную погоду

Эх, вот раньше хорошо было в деревне! Дружили не только домами, но и сараями. А летом – еще и огородами.





В среднем курица откладывает около 200 яиц в год. Но это ерунда по сравнению с тем, сколько дел каждый год откладываю я.





Раздается телефонный звонок. Жена берет трубку:

– Алло, здравствуйте, позовите Валеру, пожалуйста.

– Его нет дома, уехал по делам. Могу передать, если что-то нужно.

– Передайте ему, что ребенка я решила оставить!





Ходил вчера к начальнику просить повышения. А он мне: "Так ты положи зарплату перед зеркалом – будет в два раза больше". И смеется.





Моя девушка работает преподавателем в университете. Вчера возвращается домой, к ней подъезжает машина. Мужской голос выдает: "Красавица, может подвез... Ой, добрый вечер, Мария Михайловна".





Разговаривают два друга:

– Вот где тебе больше нравится фильмы смотреть: дома или в кинотеатре?

– Конечно в кинотеатре! Там целоваться можно.

– Так и дома же можно...

– Дома нельзя, дома жена!

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку самых смешных шуток звезд "Аншлага".