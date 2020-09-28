Смешные анекдоты на 29 сентября

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– Алло, здравствуйте, позовите Валеру, пожалуйста.
– Его нет дома, уехал по делам. Могу передать, если что-то нужно.
– Передайте ему, что ребенка я решила оставить!
– Вот где тебе больше нравится фильмы смотреть: дома или в кинотеатре?
– Конечно в кинотеатре! Там целоваться можно.
– Так и дома же можно...
– Дома нельзя, дома жена!
Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку самых смешных шуток звезд "Аншлага".
В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики