Как очистить кастрюлю из нержавейки от пригара

Как очистить кастрюлю из нержавейки от пригара
Фото: Noel Hendrickson/moodboard/www.globallookpress.com
Можно обойтись и без дорогостоящих средств

Хозяйки часто сталкиваются с тем, что не могут убрать следы пригоревшей пищи со дна кастрюли. Бытовая химия не всегда может справиться с загрязнениями, однако есть проверенные временем способы, которые с легкостью очистят посуду от нагара внутри и снаружи. 

Уксус 

Очистить кастрюли от нагара поможет уксус, хозяйственное мыло и вода. В посуду следует добавить воду, 100-150 мл. уксуса и измельченное мыло. Получившуюся смесь необходимо кипятить в течение часа. При использовании данного способа необходимо, чтобы помещение хорошо проветривалось. 

Лимонная кислота 

Этот способ является одним из самых распространены. В кастрюлю нужно добавить воду, довести ее до кипения и только после этого добавить 2 столовых ложки лимонной кислоты и оставить еще на 10-15 минут. После посуду нужно тщательно промыть. 

Соль

В кастрюле с водой необходимо растворить 3 столовых ложки соли и прокипятить в течение 2,5-3 часов. После посуду следует вымыть с помощью средства для мытья посуды. 

Пищевая сода 

Пачку соды следует растворить в 5 литрах воды, добавить в кастрюлю с нагаром и кипятить 2 часа на медленном огне. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро очистить от жира вытяжку над плитой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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