Версия следствия рассыпалась полностью

Малайзийский "Боинг" МН17 не мог быть сбит из ЗРК "Бук", стоявшего около города Снежное, как утверждают украинские спецслужбы и повторяют голландские следователи. На это указывают показания приборов, снятые на видео и представленные Киевом в качестве доказательств своей версии. Запись изучил независимый технический эксперт Юрий Антипов.

На видео слышно, как оператор пусковой установки сообщает данные объекта: расстояние до цели – 80 км, азимут – 310°. Эти цифры, по мнению эксперта, опровергают заявления, что по самолету был произведен выстрел из данного "Бука", который дескать стоял в Первомайском, чуть южнее города Снежное.

"МН-17 следовал курсом 118°, что при обратном отчете соответствует направлению 298 градусов",

– приводит расчеты эксперта портал New Inform. Таким образом, эта съемка не могла вестись из "Бука", стоявшего у Снежного, поскольку для поражения цель должна находиться прямо по курсу. А если учитывать, что в момент азимута, равного 310°, расстояние до цели было 80 км, несложно определить, что ЗРК находился в районе села Зарощинское, развенчивает ложь эксперт.

Ранее следователи в Нидерландах заявили, что западные разведслужбы не зафиксировали российский ЗРК "Бук" в Снежного, так как он быстро туда приехал, выстрел и скрылся.

При этом Антипов настаивает: малазийский "Боинг" потерпел крушение в Донбассе не от внешнего воздействия, а от взрыва на борту. Свою версию он доказывает при помощи фотографий обломков самолета и уцелевших вещей пассажиров.