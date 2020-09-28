Непричастность "Бука" к крушению МН17 доказали по видеокадрам

Непричастность "Бука" к крушению МН17 доказали по видеокадрам
Фото: Ukraine ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеУ обвиняемых по делу МН17 появился шанс на защиту
Версия следствия рассыпалась полностью

Малайзийский "Боинг" МН17 не мог быть сбит из ЗРК "Бук", стоявшего около города Снежное, как утверждают украинские спецслужбы и повторяют голландские следователи. На это указывают показания приборов, снятые на видео и представленные Киевом в качестве доказательств своей версии. Запись изучил независимый технический эксперт Юрий Антипов.

На видео слышно, как оператор пусковой установки сообщает данные объекта: расстояние до цели – 80 км, азимут – 310°. Эти цифры, по мнению эксперта, опровергают заявления, что по самолету был произведен выстрел из данного "Бука", который дескать стоял в Первомайском, чуть южнее города Снежное.   

"МН-17 следовал курсом 118°, что при обратном отчете соответствует направлению 298 градусов",

приводит расчеты эксперта портал New Inform. Таким образом, эта съемка не могла вестись из "Бука", стоявшего у Снежного, поскольку для поражения цель должна находиться прямо по курсу. А если учитывать, что в момент азимута, равного 310°, расстояние до цели было 80 км, несложно определить, что ЗРК находился в районе села Зарощинское, развенчивает ложь эксперт.

Ранее следователи в Нидерландах заявили, что западные разведслужбы не зафиксировали российский ЗРК "Бук" в Снежного, так как он быстро туда приехал, выстрел и скрылся.

При этом Антипов настаивает: малазийский "Боинг" потерпел крушение в Донбассе не от внешнего воздействия, а от взрыва на борту. Свою версию он доказывает при помощи фотографий обломков самолета и уцелевших вещей пассажиров.

Николай ВИКТОРОВ

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