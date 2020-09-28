Площадкой для изобретения новой боевой инфекции была выбрана одна из бывших советских республик

Американцы проводили эксперименты на летучих мышах по созданию новых типов опасного для человека коронавируса в открытых в Казахстане лабораториях. Об этом заявил глава Евразийского Аналитического клуба Николай Мендкович.

"Для ведения бактериологической войны против Китая, на случай таковой, американская армия уже давно рассматривала возможность использования коронавирусных инфекций, передающихся летучими мышами", – цитирует "ПолитНавигатор" эксперта.

Он напомнил о конспирологических версиях, появившихся в СМИ на фоне эпидемии COVID-19, о том, что всему виной утечка американского биооружия.

"Сразу скажу – я об этом ничего не знаю, но могу сказать твердо, это официальные факты: на территории НИИ биологической безопасности на юге Казахстана реализовывался проект "KZ-33", финансировавшийся Департаментом обороны США, а конкретно – Агентством предотвращения угроз безопасности", – сообщил Мендкович.

По его словам, три года назад в одном из районов бывшей советской республики велись опыты на летучих мышах. Некий профессор, имя которого эксперт не уточнил, в конце 2019 г. опубликовал часть научного материала. В результате разгорелся небольшой скандал, суть которого стала ясна уже задним числом после всего напечатанного с началом пандемии, отметил специалист.

Ссылаясь на официальные заявления Центра особо опасных инфекций в Казахстане, в стране до американских исследований коронавирус не регистрировался. Между тем, заокеанские ученые получили грант на поиски в Республике летучих мышей, зараженных коронавирусом. Они "залезли в две конкретные пещеры", где и обнаружили определенную популяцию млекопитающих, зараженных "альфа-коронавирусом неизвестного науке типа", рассказал Мендкович.

Он убежден, что и страна была выбрана для исследований не случайно, поскольку ставить такие эксперименты нужно максимально близко к территории вероятного противника. По информации эксперта, в самих Штатах опыты, которые угрожают жизни человека, были запрещены в 2015 г. Поэтому и были перенесены подальше от американцев, поближе к потенциальному врагу.

"До этого эта группа ученых вела аналогичные эксперименты в Сингапуре. Судя по всему, они оттуда завезли летучих мышей, чтобы посмотреть, как будет в популяции развиваться и насколько он будет опасен", – указал Мендкович.

Ранее в СМИ сообщали, что эксперименты с летучими мышами проводили американские и китайские ученые, о чем была их совместная статья в специализированном журнале Nature Medicine в 2015-ом. В публикации они докладывали о лабораторных исследованиях над патогеном SARS, вызвавшим в 2002 г. атипичную пневмонию.

