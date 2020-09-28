"Шугалей-2" продолжает лидировать в рейтинге новинок онлайн-кинотеатров

Вторая часть фильма "Шугалей" продолжает шествие по миру, картину уже можно посмотреть на платформе Ivi, Okko и в других онлайн-кинотеатрах

В сентябре этого года в крупнейших онлайн-кинотеатрах появился фильм "Шугалей-2". Продолжение истории о россиянах, заключенных в ливийскую тюрьму, настолько понравилось зрителю, что за две недели кинолента сумела побить рекорды по оценкам зрителей. На сайте ivi.ru рейтинг картины составляет 8,3 балла, в то время как другие новые фильмы на площадке не получили больше 7,5 баллов.

Напомним, фильм "Шугалей-2" основан на реальных событиях, которые сегодня происходят в Ливии. Российские социологи, Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, отправились в жаркую страну для проведения исследований. В ходе работы они узнали ценную информацию, которая не должна была распространиться за пределы Ливии. Чтобы не выпустить их из страны, героев похитили и посадили в тюрьму, где они подвергались пыткам.

Стоит отметить, фильм не просто повествует о человеческих судьбах, он предназначен для привлечения общественного внимания к тому, как обращаются ливийские террористы с российскими людьми и другими незаконно заключенными. Ведь Максим Шугалей и Самер Суэйфан действительно больше года находятся в частной тюрьме "Митига", однако дипломатические переговоры об освобождении россиян не приносят никакого результата.

Содействие в их освобождении пытаются оказать не только создатели кинокартины, но и популярные медиаперсоны. В поддержку социолога Максима Шугалея артисты и блогеры устроили флешмоб в соцсетях. Они рассказали своим подписчикам о страшной ситуации в Ливии отметили, что русские не должны сдаваться.

Зрители тем временем новую картину приняли с особым трепетом: "Очень тяжёлый фильм…А главное из жизни взят сюжет...Я не могла спокойно смотреть… плакала пока смотрела...", – комментирует премьеру один из пользователей "Одноклассников". Тем временем, кинокартину, переведенную на арабский и английский языки, уже продемонстрировал канал RussiaToday, расширив аудиторию "Шугалея-2" до мирового масштаба.